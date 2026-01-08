Sportartikelhersteller
Puma-Aktien springen hoch - Bericht über Anta-Interesse
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Mirror-Images / Shutterstock.com
Puma haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt. Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen Puma-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den höchsten Stand seit Mai steigen.
Zuletzt gewannen die im MDax notierten Titel noch 7,7 Prozent. Auch Adidas legten im Fahrwasser von Puma im Dax um mehr als drei Prozent zu.
Das könnte dich auch interessieren
SportartikelherstellerAdidas sacken ab nach BofA-Abstufung - Trüber Branchenausblick06. Jan. · dpa-AFX
Pharma- und SaatgutkonzernBericht zu EU-Saatgutpolitik treibt Bayer weiter hochheute, 15:05 Uhr · dpa-AFX
Was treibt aktuell die Börsen?Wirtschaftshoffnung treibt Dax über 25.000-Punkte-Markegestern, 09:54 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsSetup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzialheute, 15:20 Uhr · onvista
Der Jahresausblick 2026Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrgestern, 19:09 Uhr · onvista
DatenanalyseZeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?gestern, 16:30 Uhr · onvista