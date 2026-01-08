Aktien New York
Wall Street verbucht moderate Verluste
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow gab in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 48.950 Zähler moderat nach.
Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Minus bei 6.910 Punkten. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.460 Zähler.
