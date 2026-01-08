EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember
sino AG | High End Brokerage: 83.295 Orders im Dezember
Düsseldorf, 8. Januar 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Dezember 83.295 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 35,21 % gegenüber dem Vormonat (+42,54 % ggü. Dezember 2024).
|Dezember 2025
|November 2025
|Dezember 2024
|Orders gesamt
|83.295
|128.555
|58.438
|Wertpapier–Orders
|82.069
|125.676
|54.548
|Future–Kontrakte
|5.269
|9.637
|7.379
Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 148,15 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 15,10 % gegenüber dem Vormonat (+9,41 % ggü. Dezember 2024). Per 31.12.2025 wurden bei der sino AG 306 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).
