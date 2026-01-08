Inflation steigt im Dezember auf 0,1 Prozent

Zürich, 08. Jan (Reuters) - Die Teuerung in der Schweiz hat im Dezember ⁠marginal angezogen.

Die ‍Verbraucherpreise stiegen im letzten Monat des Jahres 2025 ‌um 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik ‍am Donnerstag mitteilte. Verteuert hätten sich die Mieten, die Preise von privaten Verkehrsmitteln sowie die Preise für Hotels. Dagegen seien ‍die Preise für ⁠Pauschalreisen ins Ausland, für Medikamente und für verschiedene Gemüsesorten gesunken. Im ‍November war die jährliche Inflationsrate auf null Prozent ⁠gesunken und lag damit am unteren Ende des Zins-Zielkorridors der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von null ‍bis zwei ‌Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 belief sich die Teuerung auf durchschnittlich 0,2 Prozent, so das Bundesamt für Statistik.