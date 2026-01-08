Schweiz

Inflation steigt im Dezember auf 0,1 Prozent

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

Zürich, 08. Jan (Reuters) - Die Teuerung in der Schweiz hat im Dezember ⁠marginal angezogen.

Die ‍Verbraucherpreise stiegen im letzten Monat des Jahres 2025 ‌um 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik ‍am Donnerstag mitteilte. Verteuert hätten sich die Mieten, die Preise von privaten Verkehrsmitteln sowie die Preise für Hotels. Dagegen seien ‍die Preise für ⁠Pauschalreisen ins Ausland, für Medikamente und für verschiedene Gemüsesorten gesunken. Im ‍November war die jährliche Inflationsrate auf null Prozent ⁠gesunken und lag damit am unteren Ende des Zins-Zielkorridors der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von null ‍bis zwei ‌Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 belief sich die Teuerung auf durchschnittlich 0,2 Prozent, so das Bundesamt für Statistik.

Das könnte dich auch interessieren

Leichter Rückgang
Inflation in Österreich fällt erstmals seit Juli unter vier Prozentgestern, 09:26 Uhr · Reuters
Inflation in Österreich fällt erstmals seit Juli unter vier Prozent
Dax Tagesrückblick 07.01.2025
Dax bewegt sich nach nächstem Rekordhoch kaum - Adidas mit dickem Minus06. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Zielzone erreicht
Inflation der Eurozone sinkt auf zwei Prozentgestern, 12:01 Uhr · dpa-AFX
Inflation der Eurozone sinkt auf zwei Prozent
Weitere Artikel