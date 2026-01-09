Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will den wegen Unwetters eingestellten Fernverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen wieder schrittweise aufnehmen. Am Samstag sei trotzdem bundesweit noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit./lkm/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel