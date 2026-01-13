Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel sein etwas tieferes Niveau aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 US-Dollar gehandelt. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro./edh/nas