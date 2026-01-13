Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel sein etwas tieferes Niveau aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 US-Dollar gehandelt. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro./edh/nas
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro profitiert von Dollar-Schwäche - Sorgen um Unabhängigkeit der Fedgestern, 16:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsOberhalb dieser Marke bleibt die VW-Aktie kurzfristig interessantheute, 15:37 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista