Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel sein etwas tieferes Niveau aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 US-Dollar gehandelt. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro./edh/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs legt leicht zugestern, 07:48 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News