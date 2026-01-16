EQS-News: Regency Silver beginnt mit dem Bohrprogramm 2026 in Dios Padre und konzentriert sich auf ausgedehnte Zonen mit Sulfid-Spekularit gefüllten Brekzien als Folgeuntersuchung von Bohrloch REG 25-26

EQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 16. Januar 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn seines Bohrprogramms 2026 an seinem Dios-Padre-Projekt in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben.

Die ersten Bohrungen werden sich auf den Bereich um das Bohrloch REG 25-26 konzentrieren, das in mehreren Zonen über einen breiten, nicht zusammenhängenden Abschnitt von etwa 240 m Sulfid-Spekularit-gestützte Brekzie durchteuft hat (Abbildung 1). Die Brekzienzonen scheinen strukturell durch eine Reihe von Quarz-Feldspat-Porphyren gesteuert zu sein und variieren in ihrer Mächtigkeit zwischen fünf und 50 m. Bohrloch REG 25-26 durchteufte eine Mineralisierung ~150 m neigungsabwärts unterhalb der historischen Dios Padre Silberminenbaue und ~225 m neigungsaufwärts vom Bohrloch REG-25-25. REG 23-21 ergab 38 m mit 7,36 g/t Gold, REG-22-01 ergab 35,8 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber und REG 23-14 ergab 29,4 m mit 6,32 g/t Gold. Die Analyseergebnisse von Bohrloch REG 25-26 stehen noch aus. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen vom 8. Januar 2026, 23. Februar 2023 und 2. November 2023.

Bohrloch REG 25-27 ist das erste Bohrloch des im Jahr 2026 durchgeführten Teils des laufenden Bohrprogramms von Regency und wird 50 m über der stärksten Mineralisierung, die in REG-25-26 beobachtet wurde, ansetzen. Es werden mindestens vier Bohrlöcher mit einer Länge zwischen 500 und 650 m in der Nähe von REG-25-26 gebohrt werden, um die durchteufte Mineralisierung weiter zu untersuchen und ihre Ausrichtung zu bestimmen.

"Der erste Teil des Bohrprogramms 2026 wird sich auf die Untersuchung der Bereiche um Bohrloch REG 25-26 konzentrieren. Ziel ist es, das Einfallen und Streichen der Brekzie mit zusätzlichen Bohrungen neigungsauf- und -abwärts sowie nachfolgenden Bohrungen entlang des Streichens systematisch zu ermitteln, um die Ausrichtung der Zonen zu bestätigen, bevor aggressiver vorgegangen wird. Bohrloch REG 25-26 trägt zur Bestätigung unserer Arbeitshypothese bei, wonach mehrere Porphyrgänge mit angrenzenden, sulfid- und spekularitgestützten Brekzien eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung der mineralisierten Zonen spielen. Die systematische Kartierung dieser Porphyr-Gänge im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wird entscheidend dazu beitragen, diese neu entdeckte Zone schnell zu erweitern", sagte Mike Tucker, Direktor und Chefgeologe.

Technische Informationen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael Tucker, P. Geo, geprüft, der gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 als qualifizierte Person anerkannt ist. Herr Tucker ist ebenfalls Direktor des Unternehmens und wird aus diesem Grund nicht als unabhängig betrachtet. Herr Tucker hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

ÜBER REGENCY SILVER CORP.

Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochwertige Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine große, hochwertige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Die Bohrergebnisse umfassen 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 und 29,4 m mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14.

Kontaktdaten

Regency Silver Corp.

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

(604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Dies umfasst alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen des Unternehmens in Bezug auf das Dios-Padre-Projekt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten das Risiko regulatorischer Änderungen und bei der Kapitalbeschaffung sowie die Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich des Risikos, dass die tatsächlichen Explorationsergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Erwartungen des Managements, dass die Bedingungen erfüllt, die erforderliche Kapitalbeschaffung abgeschlossen und die oben beschriebenen anderen Risiken nicht eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben.

Abbildung 1: Auswahl von Fotografien der mit Sulfid-Spekularit gefüllten Brekzien in REG-25-26.

1

Abbildung 2: Lageplan mit Bohrlochmarkierungen für aktuelle und historische Bohrlöcher. Die tiefe Brekzie von Dios Padre in Rot wird senkrecht zur Oberfläche projiziert. Die rote Linie bei REG-25-26 ist die vertikale Projektion der nicht zusammenhängenden Zone der Sulfid-Spekularit-Brekzie.

Abbildung 3: 3D-Längsschnitt der Brekzienzone Dios Padre (projiziert) und der Bohrlochverläufe mit Blockmodell und den Abbaustätten der historischen Silbermine.



