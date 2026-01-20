Gold - Neue Woche, neues Rekordhoch

Auch im neuen Jahr gestaltet sich die Goldpreisentwicklung überaus konstruktiv. Charttechnisch gibt es hierfür eine Vielzahl von Gründen. Der offensichtlichste ist, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn mit 4.707 USD wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht hat. Für fast noch wichtiger halten wir derzeit den Ausbruch aus der zuletzt beschriebenen Schiebezone zwischen 4.270 USD und 4.550 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 13. Januar). Im Verlauf der letzten Woche hat der Goldpreis das obere Ende dieser Tradingrange lehrbuchmäßig zurückgetestet. Entsprechend wurde der Abschluss des Konsolidierungsmusters bestätigt, aus dem sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD ergibt. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause bietet perspektivisch sogar Raum bis 4.996 USD und deckt sich damit fast perfekt mit dem Kursziel aus unserem Jahresausblick bei 5.000 USD. Auf der Unterseite bietet sich dagegen das alte Rekordhoch bei 4.550 USD als neue und nachgezogene Stop Loss-Marke an. Gerade bei derart starken Trends bieten Konsolidierungen eine hervorragende Möglichkeit, Absicherungen nachzuziehen und aufgelaufene Buchgewinne zu sichern.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

