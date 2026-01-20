Gold - Neue Woche, neues Rekordhoch
HSBC · Uhr
Neue Woche, neues Rekordhoch
Auch im neuen Jahr gestaltet sich die Goldpreisentwicklung überaus konstruktiv. Charttechnisch gibt es hierfür eine Vielzahl von Gründen. Der offensichtlichste ist, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn mit 4.707 USD wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht hat. Für fast noch wichtiger halten wir derzeit den Ausbruch aus der zuletzt beschriebenen Schiebezone zwischen 4.270 USD und 4.550 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 13. Januar). Im Verlauf der letzten Woche hat der Goldpreis das obere Ende dieser Tradingrange lehrbuchmäßig zurückgetestet. Entsprechend wurde der Abschluss des Konsolidierungsmusters bestätigt, aus dem sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD ergibt. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause bietet perspektivisch sogar Raum bis 4.996 USD und deckt sich damit fast perfekt mit dem Kursziel aus unserem Jahresausblick bei 5.000 USD. Auf der Unterseite bietet sich dagegen das alte Rekordhoch bei 4.550 USD als neue und nachgezogene Stop Loss-Marke an. Gerade bei derart starken Trends bieten Konsolidierungen eine hervorragende Möglichkeit, Absicherungen nachzuziehen und aufgelaufene Buchgewinne zu sichern.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Auch im neuen Jahr gestaltet sich die Goldpreisentwicklung überaus konstruktiv. Charttechnisch gibt es hierfür eine Vielzahl von Gründen. Der offensichtlichste ist, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn mit 4.707 USD wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht hat. Für fast noch wichtiger halten wir derzeit den Ausbruch aus der zuletzt beschriebenen Schiebezone zwischen 4.270 USD und 4.550 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 13. Januar). Im Verlauf der letzten Woche hat der Goldpreis das obere Ende dieser Tradingrange lehrbuchmäßig zurückgetestet. Entsprechend wurde der Abschluss des Konsolidierungsmusters bestätigt, aus dem sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 280 USD bzw. ein Kursziel von rund 4.830 USD ergibt. Die 261,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause bietet perspektivisch sogar Raum bis 4.996 USD und deckt sich damit fast perfekt mit dem Kursziel aus unserem Jahresausblick bei 5.000 USD. Auf der Unterseite bietet sich dagegen das alte Rekordhoch bei 4.550 USD als neue und nachgezogene Stop Loss-Marke an. Gerade bei derart starken Trends bieten Konsolidierungen eine hervorragende Möglichkeit, Absicherungen nachzuziehen und aufgelaufene Buchgewinne zu sichern.
Gold (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Grönland-Konflikt heizt Rally anGold und Silber erklimmen weitere Rekordegestern, 06:50 Uhr · dpa-AFX
EdelmetallGold kostet erstmals mehr als 4.700 US-Dollar - Silber ebenfalls mit Rekordheute, 07:57 Uhr · dpa-AFX
Gefragt wie nie! - Silberpreis im Höhenflug - ntv Zertifikate 16.01.2026
gnubreWgestern, 16:16 Uhr · HSBC
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista