Moderna - Befreiungsschlag geglückt

Die Moderna-Aktie hatten wir zuletzt als einen möglichen antizyklischen Tradingkandidaten mit Charme hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Januar). Kernargument war dabei, dass der Titel nach dem dramatischen Kursverfall der letzten Jahre von 500 USD auf unter 25 USD an einer Stabilisierung arbeitete. In diesem Zusammenhang ist das Papier inzwischen einen ganz entscheidenden Schritt weiter, denn mit dem Spurt über die Hochs des vergangenen Jahres bei 36 USD liegt nun tatsächlich der seinerzeit diskutierte Doppelboden vor (siehe Chart). Lohn der Mühen einer erfolgreichen Bodenbildung ist ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 13 USD. Perspektivisch werden also Notierungen im Bereich von knapp 50 USD realistisch, was mittlerweile für eine nachhaltige Wende zum Besseren spricht. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell der MACD, der auf historisch niedrigem Niveau inzwischen mit einem neuen Einstiegssignal aufwartet. Um die beschriebene Trendwende in Zukunft keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es, das o. g. Schlüsselausbruchslevel bei 36 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Moderna (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.