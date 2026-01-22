Konjunkturdaten

US-Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet

dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Wachstum von 4,3 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 3,8 Prozent gewachsen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden (Shutdown).

