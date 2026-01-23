EQS-News: Green Bridge Metals beginnt mit Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt “Titac”, Minnesota, USA

Emittent / Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Bohrergebnis

Green Bridge Metals beginnt mit Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt “Titac”, Minnesota, USA



23.01.2026 / 11:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S),Green Bridge oder das Unternehmen, freut sich, den Beginn eines Diamantkernbohrprogramms auf seinem Projekt “Titac” bekannt zu geben, das Teil des “South Contact District” des Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota ist (Abbildung 1). Das Programm stellt die erste Phase gezielter Bohrungen dar, die darauf ausgelegt sind, die Kupfermineralisierung im Zusammenhang mit der Lagerstätte “Titac South” zu bewerten und zu erweitern. “Titac South” beherbergt eine bestehende Titandioxid-Mineralressource, wie im technischen “NI 43-101”-konformen Bericht vom 18. September 2024 dargelegt, der von “Apex Geoscience” für das Unternehmen erstellt wurde (und im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist)1.

David Suda, President und Chief Executive Officer, erklärte:

“Die Aufnahme der Bohrungen auf Titac ist ein wichtiger Meilenstein für Green Bridge, da wir nun damit beginnen, das Kupferpotenzial eines Projekts, das bereits eine Titanressource beherbergt, systematisch zu überprüfen. Titac ist ein sehr aussichtsreiches System, und dieses Programm ermöglicht es uns, beeindruckenden historischen Daten nachzugehen und gleichzeitig moderne Explorationsmethoden anzuwenden, um das Projekt auf disziplinierte und verantwortungsvolle Weise voranzubringen.”

ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMM

Ziel des Phase-1-Bohrprogramms ist es, die in historischen Bohrungen identifizierte Kupfermineralisierung systematisch zu untersuchen, die bisher noch nicht als primärer Explorationsschwerpunkt bewertet wurde.

Zu den wichtigsten Parametern des Programms gehören:

- Geplante Bohrungen: sechs (6) Diamantkernbohrlöcher

- Zieltiefe: ca. 300 Meter.

- Insgesamt geplante Bohrmeter: ca. 1.800 Meter.

- Durchschnittlicher Bohrlochabstand: ca. 50 Meter.

- Bohrkonfiguration: Bohrungen in einer Linie (Drill Fence) quer durch die Lagerstätte “Titac South”.

Die Bohrlinie (Drill Fence) ist so konzipiert, dass die Bohrungen die bekannte Titanmineralressource bei “Titac South” durchteufen und die kupferhaltigen Abschnitte überprüfen, die bei den historischen Bohrungen eines früheren Betreibers durchteuft wurden.

ZIELSETZUNGEN DES PROGRAMMS

Die Hauptziele des Phase-1-Bohrprogramms sind:

- Definition der geologischen und strukturellen Kontrollen der disseminierten Kupfermineralisierung bei Titac South.

- Validierung historischer Kupferanalyseergebnisse, die im Rahmen früherer, auf Titan fokussierter Explorationsarbeiten nicht weiterverfolgt wurden.

- Untersuchung der räumlichen Beziehung zwischen der Kupfermineralisierung und den geophysikalischen Anomalien, die durch die jüngste Auswertung historischer Analysedaten und moderne geophysikalische Messungen identifiziert wurden.

- Die Ergebnisse werden zur Verfeinerung des geologischen Modells und als Leitfaden für die nachfolgenden Bohrphasen im gesamten Konzessionsgebiet Titac verwendet.

GRÜNDE FÜR DIE EXPLORATION UND ZIELERMITTLUNG

Die Lagerstätte “Titac South” wird durch eine beachtliche Menge historischer Bohrungen, Analysen und geologische Modellierungen gestützt, die im Rahmen des “NI 43-101”-konformen technischen Berichts (1) des Unternehmens durchgeführt wurden.

Zu den wichtigsten Elementen dieses historischen Datensatzes gehören:

- 32 historische Diamantkernbohrlöcher, die bei der Erstellung der “NI 43-101”-konformen Mineralressourcenschätzung verwendet wurden.

- 26 dieser Bohrlöcher haben eine Kupfermineralisierung durchteuft, wobei Kupferanalysen gemeldet, aber nicht im ursprünglichen, auf Titan fokussierten Ressourcenmodell berücksichtigt wurden.

- Die Kupfermineralisierung steht in einem konsistenten Zusammenhang mit der oxidischen ultramafischen Intrusion (Oxide Ultramafic Intrusion, “OUI”), die die Titandioxidressource beherbergt.

Im Jahr 2025 führte Green Bridge eine umfassende Auswertung der neu erfassten geophysikalischen Daten über dem Projekt “Titac” durch, darunter:

- Neue luftgestützte VTEM-Elektromagnetikuntersuchung (2025).

- Durchführung moderner 3D-Magnetik- und Leitfähigkeitsinversionen.

- Modellierung der Inversionsdaten mit historischen Bohrungen und Titandioxidzonen.

Diese Datensätze verbesserten die Ermittlung untertägiger Ziele in Gebieten erheblich, in denen Ausbisse an der Oberfläche aufgrund von Gletscherablagerungen und Deckschichten begrenzt sind.

Die Kupfermineralisierung bei “Titac” kommt hauptsächlich als Chalkopyrit vor, einem Mineral mit mäßiger elektrischer Leitfähigkeit. Magnetische Signale werden so interpretiert, dass sie das Vorhandensein von eisenhaltigen Mineralen wie Ilmenit, Magnetit und Chalkopyrit widerspiegeln, die alle innerhalb der “OUI” vorkommen.

Die vorrangigen Bohrziele für das aktuelle Programm liegen in Gebieten, in denen sich leitfähige und magnetische Anomalien überschneiden - eine geophysikalische Signatur, die mit der bekannten Mineralisierung korreliert, die in historischen Bohrungen und Ressourcenmodellen identifiziert wurde (Abbildungen 2 und 3).

Die Phase-1-Bohrlinie bei “Titac South” soll überprüfen, ob die Kupfermineralisierung ausschließlich durch die “OUI” kontrolliert wird oder ob sie sich in benachbarte geschichtete mafische Intrusionen des Duluth Complex erstrecken könnte.

CEO, David Suda, fügte hinzu:

“Die Ergebnisse unserer geophysikalischen 3D-Inversionen sind sehr ermutigend. Die starke Korrelation zwischen diesen Anomalien und der bekannten Mineralisierung sowie die Identifizierung mehrerer neuer Ziele untermauern das Explorationspotenzial bei Titac. Wichtig ist, dass diese Ergebnisse das Vertrauen und die technische Grundlage für den Beginn der Bohrungen liefern, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Erweiterung der bekannten Kupfermineralisierung an den Stellen liegt, an denen diese Anomalien auftreten.”

Abbildung 1: Karte mit der Lage des Konzessionsgebiets Titac innerhalb des South Contact District.

Abbildung 2: Anordnung der Phase-1-Bohrungen bei Titac South mit historischer TiO2-Gehaltshülle und geplante Bohrlinie.

Abbildung 3: Perspektivische Darstellung der überlappenden magnetischen und leitfähigen Anomalien und der Phase-1-Bohrziele mit Blickrichtung Nordwest.

PROJEKTKONTEXT UND NÄCHSTE SCHRITTE

Das Projekt “Titac” befindet sich am südlichen Ende des “South Contact District” des Unternehmens und umfasst die Lagerstätte Titac South, die eine vorhandene Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO2 beherbergt, wie im “NI 43-101”-konformen technischen Bericht1 angegeben, der vom Unternehmen mit Stichtag 18. September 2024 veröffentlicht wurde und auf SEDAR+ verfügbar ist.

Das aktuelle Phase-1-Bohrprogramm soll die geologischen Kontrollen der Kupfermineralisierung bei “Titac South” klären. Abhängig von den Ergebnissen können nachfolgende Bohrphasen Folgendes umfassen:

- Folgebohrungen bei “Titac South”, um die Kontinuität und Ausdehnung der Kupfermineralisierung zu überprüfen.

- Erste Bohrungen zur Überprüfung ähnlicher geophysikalischer Anomalien bei “Titac North”.

- Bohrungen zur Überprüfung einer neu identifizierten tiefen leitfähigen und magnetischen Anomalie südlich von “Titac South”.

QUELLENNACHWEIS

1Dufresne, M.B., Turner, A.J., Fallon, C.T., Bohm, C. 2024. Technical Report and Mineral Resources Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Ajeet Milliard, Chief Geologist von Green Bridge Metals Corporation, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von “National Instrument 43-101” und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im jüngsten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER GREEN BRIDGE METALS

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Projekten mit kritischen Mineralvorkommen in etablierten Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Der “South Contact District” des Unternehmens in Minnesota beherbergt Mineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Titan, Vanadium und Elementen der Platingruppe, die mit dem Duluth Complex in Zusammenhang stehen.

-

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Green Bridge Metals Corp.und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Interessen / Interessenkonflikte“).

Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „Verbreiter“ bezeichnet).

Interessen / Interessenskonflikte

Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.

Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Emittent: Green Bridge Metals Corp. Datum der erstmaligen Verbreitung: 16.01.2026

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 08:50 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.

Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Begriffsbestimmungen

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MCS Market Communication Service GmbH Saarlandstraße 28 58511 Lüdenscheid Deutschland Internet: https://www.mcsmarket.de/ EQS News ID: 2265232