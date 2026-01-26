EQS-News: Focus Graphite gibt Zulassung eines kanadischen Patents für siliziumverstärkte Graphit-Anodenmaterialien bekannt

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite gibt Zulassung eines kanadischen Patents für siliziumverstärkte Graphit-Anodenmaterialien bekannt



26.01.2026 / 11:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 26. Januar 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler hochgradiger Flockengraphit-Lagerstätten sowie fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Canadian Intellectual Property Office ("CIPO") die kanadische Patentanmeldung Nr. 3.209.696 des Unternehmens mit dem Titel "Advanced Anode Materials Comprising Spheroidal Additive-Enhanced Graphite Particles and Process for Making Same" (das "Patent") zugelassen hat.

Die Zulassung bestätigt, dass das Canadian Intellectual Property Office die inhaltliche Prüfung abgeschlossen und festgestellt hat, dass die Patentansprüche alle kanadischen Anforderungen an die Patentierbarkeit erfüllen, einschließlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Vorbehaltlich des Abschlusses der letzten administrativen Schritte wird erwartet, dass das Patent zur formellen Erteilung übergeht. Das zugelassene Patent umfasst proprietäre Verfahren und Zusammensetzungen für siliziumverstärkte, sphäroidisierte Graphitpartikel, die darauf ausgelegt sind, für Lithium-Ionen-Batterieanoden entscheidende Leistungsmerkmale zu verbessern, darunter Energiedichte, Ladeeffizienz und Zyklenstabilität. Dies erfolgt durch die Integration von Silizium in die Graphit-Partikelarchitektur unter gleichzeitiger Nutzung der strukturellen Stabilität und Leitfähigkeit von Graphit. Silizium gilt aufgrund seiner im Vergleich zu herkömmlichem Graphit deutlich höheren theoretischen Energiespeicherkapazität als Schlüsselmaterial für Anoden der nächsten Batteriegeneration.

Durch die Verteilung von Silizium innerhalb der Graphitstruktur soll die Technologie zwei grundlegende Herausforderungen siliziumverstärkter Anoden adressieren: ladungsbedingte Volumenausdehnung und Instabilität der Festelektrolyt-Grenzschicht (SEI). Die Einbettung von Silizium in eine Graphitmatrix dürfte helfen, volumetrische Ausdehnungen während des Zyklierens abzufedern und so die mechanische Integrität zu verbessern, während die umgebende Graphitstruktur direkte Wechselwirkungen zwischen Silizium und Elektrolyt reduzieren kann, was zu einer verbesserten Zyklenstabilität und längeren Batterielebensdauer beitragen dürfte.

Neben kommerziellen Batteriemärkten ist das Unternehmen der Auffassung, dass diese Leistungsmerkmale auch für eine Reihe von Dual-Use-Anwendungen relevant sind, darunter Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie andere missionskritische Systeme, bei denen Energiedichte, Haltbarkeit und Betriebssicherheit von zentraler Bedeutung sind. Fortgeschrittene Anodenmaterialien, die unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine stabile Leistung aufrechterhalten können, werden zunehmend als strategisch wichtig für sowohl zivile Elektrifizierung als auch sicherheitsrelevante Energiespeicheranwendungen angesehen.

Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite, erklärte:

"Die Zulassung dieses Patents stellt den Höhepunkt jahrelanger fokussierter Forschungs- und Entwicklungsarbeit dar. Die zugrunde liegende Technologie wurde unter der Leitung von Dr. Joseph Doninger entwickelt, dessen tiefgehende technische Expertise und Engagement für Innovation maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Für seinen Beitrag sind wir sehr dankbar. Mit der nun erfolgten Patentzusage sind wir gut positioniert, um im Rahmen unserer Downstream-Strategie umfassendere Tests sowie die Weiterentwicklung dieser Technologie voranzutreiben."

Die Zulassung dieses Patents steht zudem im Einklang mit wachsenden nordamerikanischen und verbündeten Prioritäten, sichere und nicht adversariale Bezugsquellen für Batteriematerialien zu etablieren, da Regierungen und Industrie die strategischen Risiken einer Abhängigkeit von fremdkontrollierten Lieferketten zunehmend erkennen. Graphit stellt den größten Materialanteil einer Lithium-Ionen-Batterie nach Gewicht dar, und der Schutz geistigen Eigentums für fortschrittliche Anodenmaterialien dürfte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der inländischen Fertigung, der Energiesicherheit sowie verteidigungsorientierter und Dual-Use-Lieferketten spielen, die sowohl zivilen als auch sicherheitsrelevanten Prioritäten dienen.

Focus Graphite treibt weiterhin seine Graphit-Vermögenswerte und Technologieinitiativen im Rahmen einer umfassenden Strategie voran, um nordamerikanische Märkte für Batterien, Energiespeicherung, Elektrifizierung und fortschrittliche Industrieanwendungen zu unterstützen, und baut zugleich ein differenziertes Portfolio auf, das von der Rohstoffentwicklung bis hin zu wertschöpfender Downstream-Innovation reicht.

Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald das Patent zur formellen Erteilung übergeht und das Unternehmen die damit verbundenen technischen und kommerziellen Initiativen weiter vorantreibt.

Zum Gedenken an Dr. Joseph E. Doninger

Das Unternehmen nimmt mit großem Respekt den kürzlichen Tod von Dr. Joseph E. Doninger zur Kenntnis, der einer der Erfinder des zugelassenen Patents und ein wesentlicher Mitgestalter der zugrunde liegenden Technologie war. Dr. Doninger war als Vice President Manufacturing and Technology bei Focus tätig und spielte eine zentrale Rolle bei der Ausgestaltung der Downstream- und Advanced-Materials-Strategie des Unternehmens.

Dr. Doninger erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der University of Illinois und promovierte in Chemieingenieurwesen an der Northwestern University, womit er eine herausragende Karriere in der industriellen und angewandten Materialwissenschaft begann. Er war viele Jahre bei IMC tätig, bevor er die Position des Senior Vice President Research and Development bei Superior Graphite übernahm, wo er als führender Experte für den Einsatz von Graphit in Batterie- und Advanced-Materials-Anwendungen anerkannt wurde. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte Dr. Doninger technische Fachbeiträge, hielt Patente im Bereich kohlenstoffbasierter Materialien und sprach vor legislativen sowie industriellen Fachgremien zu Energie- und Materialinnovationen.

In späteren Jahren gründete Dr. Doninger Dontech Global und beriet weiterhin Unternehmen sowie die Weiterentwicklung von Materialtechnologien bis zu seinem Tod. Seine technische Kompetenz, Führungsstärke und sein Engagement für Innovation bildeten eine wesentliche Grundlage für die in diesem Patent beschriebene siliziumverstärkte Graphit-Anodentechnologie. Focus Graphite würdigt seine nachhaltigen Beiträge und ehrt sein Vermächtnis.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % eigenen Weltklasse-Graphitprojekten und hochmodernen Batterietechnologien. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten entwickelten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist auf dem Weg, ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialindustrie zu werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio weiter und hat das Potenzial, zu einer der größten und höchstgradigen Graphitlagerstätten Nordamerikas zu gehören. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unser patentangemeldetes siliziumverstärktes sphäroidisiertes Graphit zur Verbesserung der Batterieeffizienz und -leistung.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette - vom Abbau bis zum Endprodukt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation voranzutreiben. Als nordamerikanisches Unternehmen sind wir der Sicherung einer widerstandsfähigen, lokal beschafften Versorgung kritischer Mineralien verpflichtet - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Unterstützung des Übergangs in eine nachhaltige Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

Geschäftsführer, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

Vizepräsident für Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen und beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des zeitlichen Ablaufs solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf, jedoch nicht beschränkt auf: (i) den erwarteten Übergang der zugelassenen kanadischen Patentanmeldung zur formellen Patenterteilung nach Abschluss der letzten administrativen Schritte; (ii) die potenziellen technischen Leistungsmerkmale und beabsichtigten Vorteile der siliziumverstärkten, sphäroidisierten Graphit-Anodenmaterialien des Unternehmens; (iii) die fortgesetzte Entwicklung, Erprobung und Weiterentwicklung der patentierten Technologie im Rahmen der Downstream-Strategie des Unternehmens; (iv) die potenziellen kommerziellen Anwendungen der Technologie in den Bereichen Batterien, Energiespeicherung, Industrie sowie Dual-Use-Märkte; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, sein Portfolio an geistigem Eigentum zur Unterstützung zukünftiger Partnerschaften, Lizenzierungsmöglichkeiten oder Kommerzialisierungsinitiativen zu nutzen; sowie (vi) die Rolle der Advanced-Materials-Strategie des Unternehmens bei der Unterstützung sicherer, nicht adversarialer und inländisch ausgerichteter Lieferketten für kritische Batteriematerialien.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter dessen Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

