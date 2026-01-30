BioNTech (ADR) - Das ist eine Ansage!

W​e​r​b​u​n​g von
Mit der Analyse der Moderna-Aktie hatten wir zuletzt einen charttechnischen Volltreffer gelandet. Was liegt da näher, als den Konkurrenten Biontech ebenfalls unter die Lupe zu nehmen. Auch hier präsentiert sich das Chartbild äußerst spannend. Nach dem dramatischen Kursverfall von August 2021 bis Sommer 2024 gewinnt mittlerweile eine strategische Bodenbildung an Konturen. Wichtige Proargumente liefern in diesem Kontext die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 106,76 EUR) sowie der Spurt über den Abwärtstrend seit Januar 2025 (akt. bei 114,51 EUR). Dank der zuletzt angeführten Weichenstellung kann die Kursentwicklung der letzten Monate als symmetrisches Dreieck interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 24 EUR. An dieser Stelle wird es interessant, denn dieses Kurspotenzial reicht aus, um die Hochs bei rund 130 EUR zu überwinden. Gelingt dieser Befreiungsschlag, dann wäre tatsächlich die große Trendwende der letzten Jahre abgeschlossen, welche perspektivisch ein Kursziel von rund 184 EUR bereithält. Um diese Perspektive keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es auf der Unterseite, die o. g. Glättungslinie in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

BioNTech (ADR) (Monthly)

Chart BioNTech (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BioNTech (ADR)

Chart BioNTech (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal²



