ProSieben verfehlt auch gesenktes Gewinnziel

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der angeschlagene TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen ⁠Jahr ‍sein mehrfach gesenktes Gewinnziel verfehlt.

Mit voraussichtlich 405 Millionen ‌Euro werde das bereinigte Ebitda unter der ‍erst im November genannten Zielspanne von 420 bis 450 Millionen Euro liegen, teilte die mehrheitlich zum ‍italienischen Konkurrenten MFE gehörende ⁠Senderkette am Montag mit. Grund sei das schwache TV-Werbegeschäft.

Der ‍Konzernumsatz 2025 liege nach vorläufigen und ungeprüften ⁠Zahlen bei 3,68 (Vorjahr 3,92) Milliarden Euro und damit innerhalb der Zielbandbreite. Trotz ‍der schwächeren ‌Ergebnisentwicklung habe sich die Netto-Finanzverschuldung auf etwa 1,34 (Vorjahr 1,51) Milliarden Euro verringert.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media

Das könnte dich auch interessieren

Preiskorrektur
Anleger machen im Rohstoffsektor Kassegestern, 10:39 Uhr · dpa-AFX
Anleger machen im Rohstoffsektor Kasse
Aktie erholt
Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlunggestern, 10:04 Uhr · dpa-AFX
Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlung
Videoanalyse 02.02.2026
Palantir könnte durchaus positiv überraschengestern, 15:35 Uhr · onvista
Firmenlogo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News