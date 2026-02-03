ProSieben verfehlt auch gesenktes Gewinnziel

Frankfurt, 03. Feb (Reuters) - Der angeschlagene TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen ⁠Jahr ‍sein mehrfach gesenktes Gewinnziel verfehlt.

Mit voraussichtlich 405 Millionen ‌Euro werde das bereinigte Ebitda unter der ‍erst im November genannten Zielspanne von 420 bis 450 Millionen Euro liegen, teilte die mehrheitlich zum ‍italienischen Konkurrenten MFE gehörende ⁠Senderkette am Montag mit. Grund sei das schwache TV-Werbegeschäft.

Der ‍Konzernumsatz 2025 liege nach vorläufigen und ungeprüften ⁠Zahlen bei 3,68 (Vorjahr 3,92) Milliarden Euro und damit innerhalb der Zielbandbreite. Trotz ‍der schwächeren ‌Ergebnisentwicklung habe sich die Netto-Finanzverschuldung auf etwa 1,34 (Vorjahr 1,51) Milliarden Euro verringert.

