IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations meldet Einreichung eines vorläufigen Basisprospekts

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations meldet Einreichung eines vorläufigen Basisprospekts

Vancouver, Kanada - 4. Februar 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es einen vorläufigen Basisprospekt datiert mit 3. Februar 2026 (der Basisprospekt) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba und Ontario eingereicht hat. Der Basisprospekt wurde eingereicht, ist jedoch noch nicht endgültig, und die darin beschriebenen Wertpapiere dürfen erst verkauft werden, wenn (i) eine Empfangsbestätigung für einen endgültigen Basisprospekt von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegt und (ii) ein Prospektnachtrag mit einer Beschreibung des jeweiligen Wertpapierangebots bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Der Basisprospekt soll es dem Unternehmen nach seiner endgültigen Fertigstellung und Erhalt einer Empfangsbestätigung ermöglichen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des endgültigen Basisprospekts von Zeit zu Zeit Stammaktien, Schuldverschreibungen, Warrants, Zeichnungsscheine und Einheiten (oder eine beliebige Kombination davon) anzubieten und auszugeben. Die spezifischen Bedingungen eines künftigen Angebots (gegebenenfalls einschließlich der Anzahl und des Preises der angebotenen Wertpapiere sowie der Verwendung der Erlöse) werden in einem oder mehreren Prospektnachträgen festgelegt, die im Zusammenhang mit einem solchen Angebot eingereicht werden. Das Unternehmen hat den Basisprospekt eingereicht, um seine finanzielle Flexibilität zu wahren, und es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen des Basisprospekts innerhalb seiner Gültigkeitsdauer angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder geltende Befreiung weder angeboten noch verkauft werden. Eine Kopie des Basisprospekts und aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED,

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen beziehen und andere Aussagen umfassen, die keine historischen Fakten darstellen, wie beispielsweise Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Empfangsbestätigung für den Basisprospekt zu erhalten und/oder einen Prospektnachtrag einzureichen oder eine Finanzierung in dessen Rahmen durchzuführen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Insbesondere kann es sein, dass das Unternehmen keine endgültige Empfangsbestätigung für den Basisprospekt erhält, keinen Prospektnachtrag einreichen oder keine Finanzierung im Rahmen dieses Prospekts durchführen kann. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82863

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82863&tr=1

