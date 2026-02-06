IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard treibt Uranstrategie in Paraguay mit neuen Umweltgenehmigungen voran, während Paraguay am Critical Minerals Summit der Vereinigten Staaten teilnimmt

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard treibt Uranstrategie in Paraguay mit neuen Umweltgenehmigungen voran, während Paraguay am Critical Minerals Summit der Vereinigten Staaten teilnimmt

Vancouver, BC - 6. Februar 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (UUU: CSE |UUUFF: OTCID | SL51: FWB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom paraguayischen Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) die letzte Gruppe an Umweltgenehmigungen erhalten hat, womit sich die Gesamtzahl der Umweltgenehmigungen auf vier erhöht. Dies ist Teil der Weiterentwicklung des 90.000 Hektar großen Uranprojekts Yuty Prometeo-San Jose im Südosten Paraguays aus regulatorischer Sicht.

Parallel zum Erhalt dieser Genehmigungen hat Vanguard beim paraguayischen Vizeministerium für Bergbau und Energie (VMME) eine Prospektionsgenehmigung beantragt, was ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Genehmigung der Uranexploration im gesamten Projektgebiet ist. Die Umweltgenehmigungen decken nun den gesamten Grundbesitz von Vanguard in Yuty Prometeo-San Jose ab und stellen die letzten für das Projekt erforderlichen Umweltgenehmigungen dar, sodass keine weiteren Umweltgenehmigungen mehr ausstehen. Damit befindet sich das Unternehmen in einer fortgeschrittenen Phase des paraguayischen Genehmigungsverfahrens.

Dieser regulatorische Meilenstein kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Paraguays Rolle in den globalen Lieferketten für kritische Mineralien an Sichtbarkeit gewinnt, was durch seine jüngste Teilnahme zusammen mit den Vereinigten Staaten an einem hochrangigen Ministergipfel in Washington, D.C., unterstrichen wird, der vom US-Außenministerium veranstaltet wurde. Im Mittelpunkt des Treffens am 4. Februar standen die technische Zusammenarbeit, strategische Investitionen und die Angleichung der Lieferketten für kritische Mineralien, darunter Uran, Lithium und Seltenerdmetalle. Der stellvertretende Minister für Bergbau und Energie, Mauricio Bejarano, erklärte, dass die steigende weltweite Nachfrage Paraguay fest in den Fokus internationaler Partner gerückt habe.

Vanguard ist der Ansicht, dass diese Angleichung die strategische Relevanz seines Uranportfolios stärkt, da die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ihre Bemühungen zur Sicherung diversifizierter, transparenter und geopolitisch stabiler Quellen für Kernbrennstoffe und andere kritische Materialien, die für die Energiesicherheit, fortschrittliche Technologien und nationale Verteidigungsinitiativen unerlässlich sind, beschleunigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82896/UUU_020626_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit dem regionalen Straßenzugang, den Grenzen der Konzessionen San José und Prometeo von Vanguard sowie dem angrenzenden Projekten Yuty und Coronel Oviedo von Uranium Energy Corp. (UEC).

David Greenway, Chief Executive Officer von Vanguard Mining, kommentierte: Der Erhalt unserer endgültigen MADES-Umweltgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein und bringt das Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose der Prospektionsgenehmigung einen weiteren Schritt näher. Diese Genehmigungen verringern das Risiko des Projekts erheblich und spiegeln die laufenden Regulierungsprozesse in Paraguay wider.

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Uran und anderen kritischen Mineralien entwickelt sich Paraguay zu einer stabilen und noch wenig erkundeten Jurisdiktion mit zunehmender strategischer Bedeutung. Vanguard konzentriert sich darauf, hochwertige Uranvorkommen verantwortungsbewusst zu erschließen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es an der Entwicklung diversifizierter und sicherer Lieferketten für Kernbrennstoffe teilhaben kann.

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke von Vanguard sind mit Vanguard Mining gekennzeichnet und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrandet. Radiometrische Anomalien: Eine zunehmende Intensität wird in Gelb-Rosa-Rot-Violett-Blau dargestellt.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Vanguards vier Konzessionen - darunter die drei Konzessionen von San José und eine von Yuty Uno - umfassen zusammen eine Fläche von ca. 90.000 Hektar (222.395 Acres) im produktiven Paraná-Becken, einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Das Projektgebiet grenzt an die etablierte Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC) an, die über eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund UO verfügt. Quelle: https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=910

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen - drei (3) Konzessionen unter dem Namen San Jose und eine (1) Konzession unter dem Namen Prometeo, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt direkt an das von UEC betriebene Projekt Yuty. Historische Aufzeichnungen verweisen auf 27 Bohrlöcher im Konzessionsgebiet Prometeo mit einer durchschnittlichen Tiefe von 165 Metern. Spektrale Gammastrahlenmessungen in allen diesen Bohrlöchern deuten das Vorhandensein von Uran in sieben der Bohrlöcher an, die durchschnittlich 175 m tief waren. Sechs dieser sieben Bohrlöcher wiesen anomale Urangehalte von 0,01 bis 0,02 % U3O8 auf, und das siebte Bohrloch zeigte über seine gesamte Länge von 107 Metern stark mineralisiertes Gestein mit 0,05 bis 0,10 % U3O8. Quelle: unveröffentlichter Bericht - Daten aus den von Anschutz Co, auf dem Block Prometeo niedergebrachten Bohrungen.

Daten aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass der Block Prometeo entlang des geologischen Trends mit dem angrenzenden Block Transandes von UEC liegt. Quelle: unveröffentlichter Bericht - Dateien zur Profilerstellung und Protokollierung der Explorationsbohrungen von Anschutz auf dem Block Prometeo.

Die Konzessionen San Jose erstrecken sich über etwa 62.210 Hektar (153.754 Acres) in drei angrenzenden Claims entlang des Übergangs des Oberperm-Karbon-Kontakts, etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty von UEC und 40 km westlich seines Projekts Coronel Oviedo. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über einem Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, hat bedeutende Urananomalien auf den Konzessionsgebieten abgegrenzt. Zusammen genommen stellen diese Konzessionen ein strategisch günstig gelegenes und vielversprechendes Uranexplorationsprojekt in einem der aussichtsreichsten Urangebiete Südamerikas dar.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse haben historischen Charakter. Vanguard hat die erforderlichen Arbeiten zur unabhängigen Überprüfung dieser Ergebnisse gemäß NI 43-101 noch nicht abgeschlossen, daher sollten sie nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen plant die Durchführung von Bestätigungsbohrungen, um die historischen Informationen zu überprüfen.

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC

Das angrenzende ISR-Projekt Yuty von UEC im Südosten Paraguays erstreckt sich über eine Fläche von ca. 117.359 Hektar (290.000 Acres) und verfügt über eine angedeutete Ressource von 8,962 Millionen Pfund U3O8 (9.074.000 Tonnen mit 0,049 % U3O8) und eine vermutete Ressource von 2,203 Millionen Pfund U3O8 (2.733.000 Tonnen mit 0,040 % U3O8), wie in seinem technischen Bericht vom 1. Juli 2022 mit dem Titel Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922017351/ex_396105.htm

offengelegt. Es wird angenommen, dass sich das Projekt Yuty von UEC für eine Förderung mittels kostengünstiger In-situ-Gewinnung (ISR) mit geringen Auswirkungen eignet, die UEC auch in seinen Betrieben in Texas anwendet.

UEC sicherte sich durch die Übernahme von CUE Resources Ltd. am 30. März 2012 sämtliche Rechte und Anteile am Projekt Yuty.

Das Management von Vanguard weist vorsorglich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht notwendigerweise auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbauregion im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk für Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdmetallen und Basismetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich verbessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder werden gebeten, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Der qualifizierte Sachverständige hat den technischen Inhalt, einschließlich der Abbildungen, Zusammenfassungen historischer Daten und Informationen zu angrenzenden Konzessionsgebieten, geprüft und bestätigt, dass die Daten an den Stellen, an denen sie verwendet wurden, korrekt zusammengefasst wurden

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, den Zeitplänen für die Genehmigungen, dem Potenzial des Uranprojekts Yuty Prometeo, den erwarteten Vorteilen der Erlangung der MADES-Prospektionsgenehmigung, zukünftigen Arbeitsprogrammen und der Aussichten historischer Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich behördlicher Genehmigungen, Rohstoffpreise, Explorationsergebnisse und allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Zu den Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören Verzögerungen oder das Ausbleiben der erforderlichen Genehmigungen, die Unmöglichkeit, historische Explorationsergebnisse zu verifizieren oder zu reproduzieren, die Möglichkeit, dass sich die Mineralisierung benachbarter Konzessionsgebiete nicht auf die Konzessionen des Unternehmens erstreckt, Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen in Paraguay sowie Unsicherheiten, die mit der Exploration in einem frühen Stadium verbunden sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82896

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82896&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9219661076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.