EQS-News: Die besten taktischen Polizeieinheiten der Welt treffen sich bei der UAE SWAT Challenge 2026

EQS-News: UAE SWAT Challenge Media Centre / Schlagwort(e): Sonstiges

Die besten taktischen Polizeieinheiten der Welt treffen sich bei der UAE SWAT Challenge 2026



07.02.2026 / 12:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, VAE, 7. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die UAE SWAT Challenge stärkt weiterhin ihre Position als führende globale Plattform, die Eliteeinheiten der Polizei und Spezialeinheiten aus der ganzen Welt zusammenbringt, so die Kommandanten, die an der 7. Ausgabe teilnehmen, die vom 7. bis 11. Februar 2026 in Dubai stattfindet.

UAE SWAT Challenge 2026 Kicks off in Dubai

Die Teamleiter sagten, dass die Herausforderung eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Einsatzbereitschaft spielt, indem sie die körperliche und geistige Bereitschaft verbessert, die Teamarbeit unter Druck stärkt und realistische Polizeiszenarien simuliert, die den täglichen Einsatz vor Ort genau widerspiegeln.

Oberstleutnant George Rumanzi, Kommissar für Einsätze und öffentliche Ordnung bei der ruandischen Nationalpolizei und Leiter des ruandischen Teams, hob den stetigen Anstieg sowohl der Beteiligung als auch des Leistungsniveaus hervor. Er wies darauf hin, dass das Niveau mit jeder Ausgabe weiter steigt und fügte hinzu, dass Ruanda in diesem Jahr eine starke Leistung anstrebt, insbesondere beim Hindernislauf.

Oberstleutnant Abdullah Ayman Al Mugharbil, Generalinspektor der beiden syrischen Teams, sagte, die Vorbereitungen basierten auf einer detaillierten Analyse früherer Ausgaben. Er erklärte, dass spezielle Trainingseinrichtungen entwickelt wurden, um die Wettkampfbedingungen nachzubilden, unterstützt durch ein intensives dreimonatiges Programm, das sich auf Fitness, taktische Bereitschaft und komplexe Feldszenarien konzentriert.

Offizier Cristian Fernandez, Leiter des paraguayischen Teams und zum ersten Mal dabei, bezeichnete die UAE SWAT Challenge als einen der weltweit am meisten verfolgten taktischen Wettbewerbe und lobte die Professionalität der Teams und das hohe Organisationsniveau.



Offizier Joffre Ortega, Leiter von Team 2 in Ecuador, sagte, dass die Herausforderung die realen polizeilichen Bedingungen sehr gut widerspiegelt und Präzision, Belastbarkeit und Teamarbeit erfordert, während die Teams gleichzeitig ihr Fachwissen austauschen und ihre Einsatzbereitschaft aufrechterhalten können.

Aus dem Gastgeberland beschrieb Oberleutnant Yasser Al Zarouni, Manager des Dubai Police SWAT Teams, die Veranstaltung als globale Plattform für Wissensaustausch und Zusammenarbeit und betonte, dass die Ziele über den Wettbewerb hinausgehen und die internationalen Partnerschaften stärken.

Sergeant James Coddington, Leiter des US-amerikanischen SWAT-Teams aus Dallas, erklärte, dass seine Teilnahme durch die Erfahrungen amerikanischer Teams bei früheren Auflagen inspiriert wurde. Er wies darauf hin, dass eine intensive Vorbereitung darauf abzielt, die Leistung unter Druck zu verbessern und die taktische Entscheidungsfindung zu schärfen.

Die vom Innenministerium organisierte und von der Polizei in Dubai ausgerichtete UAE SWAT Challenge besteht aus fünf realistischen Herausforderungen über fünf Tage, bei denen die Teams um ein Preisgeld von insgesamt 260.000 USD kämpfen. Die Wettbewerbe werden live auf dem offiziellen YouTube-Kanal UAE SWAT Challenge übertragen.

Ansprechpartner für die Medien:

UAE SWAT Challenge Media Centre

swatmedia@dubaipolice.gov.ae

+97146996224

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2888743/UAE_SWAT_Challenge.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-besten-taktischen-polizeieinheiten-der-welt-treffen-sich-bei-der-uae-swat-challenge-2026-302681828.html

07.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2272950 07.02.2026 CET/CEST