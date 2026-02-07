Rekordjahr für regulierte Krypto-Derivate – Spot-Quoted Futures im Fokus









Die CME Group meldet für 2025 ein Rekordjahr im Handel mit regulierten Krypto-Derivaten – ein starkes Signal für die fortschreitende Institutionalisierung des Marktes. Mit fast 3 Billionen US-Dollar Nominalvolumen und einer Verdopplung des durchschnittlichen Tagesvolumens zeigt sich klar: Professionelle Marktteilnehmer verlagern ihr Engagement zunehmend auf regulierte Handelsplätze. Besonders das vierte Quartal setzte neue Maßstäbe, begleitet von einem historischen Höchststand bei institutionellen Open-Interest-Haltern.





Im Zentrum der Dynamik steht Ethereum, das sich endgültig als institutioneller Kernbaustein etabliert. Rekordstände bei Futures- und Optionspositionen unterstreichen die wachsende Rolle von ETH im professionellen Portfolio-Management. Gleichzeitig gewinnen Spot-Quoted Futures stark an Bedeutung – Produkte, die Futures-Handel mit spotnaher Preisbildung verbinden und präzises Risikomanagement ermöglichen.





Vor allem die neuen Spot-Quoted Kontrakte auf Bitcoin, XRP und Solana sorgten zum Jahresende für außergewöhnliche Handelsaktivität. Die Zahlen verdeutlichen: Der institutionelle Kryptomarkt wächst nicht im Schatten unregulierter Börsen, sondern über etablierte Terminmärkte. Die CME positioniert sich damit als zentrale Infrastruktur für reguliertes Krypto-Exposure im globalen Finanzsystem.









Risikohinweis



Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.