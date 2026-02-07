Wochenrückblick – Tech-Werte stehen unter Druck!

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die EZB-Sitzung lässt den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert, während die Inflation ihren niedrigsten Stand seit 2021 erreicht. Edelmetalle und DAX® erholen sich leicht zum Wochenausklang. Unsicherheiten am Tech-Aktienmarkt belasten jedoch große Indizes.





Globaler Aktienmarkt – Edelmetalle und DAX® stabilisieren sich, Tech-Werte belasten die Indizes



Nachdem sich der Gold- und Silberpreis nach einer anfänglichen Talfahrt stabilisiert hat, erholt sich auch der DAX® zum Wochenende. Auf den erreichten Wochenhöchststand von über 25.000 am vergangenen Dienstag folgte zunächst ein starker Abwärtstrend des deutschen Leitindex.

Durch den zunehmenden Verkauf von Tech-Werten gerieten große Indizes, wie der Nasdaq-100® und S&P-500®, unter Druck. Am Donnerstag verzeichnete der tech-fokussierte Nasdaq-100® ca. 24.548 Punkte während der S&P-500® ca. 6.799 Punkten zeigte. Auf den DowJones® haben sich die Verluste der Tech-Aktien ebenfalls negativ ausgewirkt, sodass sich dieser leicht im Minus eingependelt hat. Die Unsicherheit am Markt spiegelt auch der Anstieg um knapp 15 % des Volatilitätsindex VIX im Wochenverlauf wider.







