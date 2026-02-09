Dow fällt moderat unter 50.000 Punkte

Wall Street

Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkte am Freitag ist der Dow Jones Industrial zum Wochenstart wieder unter die runden Marke gehalten. Im frühen Handel gab der bekannteste Index der New Yorker Wall Street um 0,3 Prozent auf 49.989 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 6.936 Zähler zu. Der Nasdaq 100 sank um 0,1 Prozent auf 25.048 Punkte.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte.

