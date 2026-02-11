EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Verkauf

EQS Group
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 16:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Reinhard
Nachname(n):Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
44,2 EUR174 Stück
44,24 EUR165 Stück
44,22 EUR178 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
44,219652 EUR517,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:WBAH - WIENER BOERSE AG
MIC:XWBO

11.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet:www.voestalpine.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103206 11.02.2026 CET/CEST

voestalpine

