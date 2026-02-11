EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.02.2026 / 16:19 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Reinhard Nachname(n): Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 44,2 EUR 174 Stück 44,24 EUR 165 Stück 44,22 EUR 178 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 44,219652 EUR 517,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WBAH - WIENER BOERSE AG MIC: XWBO

11.02.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com

103206 11.02.2026 CET/CEST