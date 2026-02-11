EQS-News: Desay Battery zum vierten Mal in Folge in die BNEF Global Energy Storage Tier 1-Liste aufgenommen

EQS-News: HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

HUIZHOU, China, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hat seine Tier-1-Liste für Energiespeicher für das erste Quartal 2026 veröffentlicht, und Desay Battery hat sich zum vierten Mal in Folge einen Platz auf dieser Liste gesichert. Die Auszeichnung spiegelt die anhaltend starke Leistung von Desay Battery in Bezug auf Produktzuverlässigkeit, Projektabwicklungskapazitäten und Finanzkraft wider.

Die BNEF Tier 1-Liste gilt weithin als eine der maßgeblichsten Bewertungen in der Energiespeicherbranche. Die Unternehmen werden anhand einer strengen Bewertung ihrer umfassenden Fähigkeiten, technologischen Innovationen, Projektabwicklungsleistung und finanziellen Bankfähigkeit eingestuft. Die Liste wird von internationalen Finanzinstituten und Großinvestoren als wichtige Referenz für Investitionsentscheidungen im Bereich der erneuerbaren Energien hoch geschätzt und dient auch globalen Kunden als Grundlage für die Auswahl langfristiger strategischer Partner.

Die Aufnahme in die Liste für vier Jahre in Folge bestätigt nicht nur die technologische Führungsposition und Produktreife von DESAY Battery innerhalb der Branche, sondern unterstreicht auch den einzigartigen und schwer zu kopierenden systemischen Vorteil des Unternehmens im komplexen und dynamischen globalen Wettbewerbsumfeld von heute.

„Desay Battery wird von Forschungs- und Entwicklungsinnovationen angetrieben und arbeitet kontinuierlich daran, die wichtigsten Leistungsindikatoren für Energiespeichersysteme zu verbessern. Wir haben Durchbrüche in Bereichen wie Zellenenergiedichte, Systemlebensdauer und Sicherheitsschutztechnologie erzielt", erklärte Jack Guo, SVP von Desay Battery. „Gleichzeitig haben wir eine umfassende Produktmatrix aufgebaut, die Anwendungen in den Bereichen Erzeugung, Netz und Verbrauch umfasst."

Die Energiespeicherlösungen von Desay Battery zeichnen sich durch hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und hohe Effizienz aus. Das Unternehmen hat erfolgreich groß angelegte Energiespeicherprojekte in mehreren Ländern und Regionen unterstützt und dabei eine starke Umweltverträglichkeit und einen hohen wirtschaftlichen Wert unter Beweis gestellt.

Bei der Expansion seiner globalen Marktpräsenz verfolgt Desay Battery eine Strategie der „tiefen lokalen Verwurzelung und globalen Reichweite". Das Unternehmen stärkt kontinuierlich sein Rahmenwerk für die Umsetzung von Projekten im Ausland und sein lokales Servicenetzwerk, um schnell auf Kundenbedürfnisse unter verschiedenen Marktbedingungen reagieren zu können und die hochwertige Ausführung jedes Projekts sicherzustellen.

Dank seiner robusten Betriebsabläufe und seines offenen, kooperativen Ansatzes hat Desay Battery trotz globaler Marktschwankungen eine starke finanzielle Performance und eine hohe Kundenzufriedenheit aufrechterhalten. Dies hat die langfristige Glaubwürdigkeit und das Vertrauen des Unternehmens auf dem internationalen Markt weiter gestärkt.

