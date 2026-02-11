WDH/Siemens-Finanzvorstand Thomas übergibt Staffelstab an Bienert zum 1. April

(Unternehmensname in der Überschrift ergänzt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der langjährige Finanzchef des Technologiekonzerns Siemens , Ralf Thomas, wird vor Ablauf seines Vertragsendes sein Amt abgeben. Vorstandsmitglied Veronika Bienert werde den Posten zum 1. April zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in München mit. Der Wechsel war bereits im vergangenen November angekündigt worden, nur der Zeitpunkt der Übergabe war offen. Thomas ist seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens.

Bienert verantwortet derzeit das Serviceportfolio von Siemens Financial Services, Siemens Real Estate und Global Business Services. Thomas werde auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 13. Mai aus dem Vorstand ausscheiden und dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Dezember als Berater zur Verfügung stehen, hieß es. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers bleibe davon unberührt.

Zugleich übernimmt Peter Körte, im Vorstand verantwortlich für Technologie und Strategie, zusätzlich die Verantwortung für die Sparte Smart Infrastructure von Matthias Rebellius zum 1. Juli. Damit verkleinert sich der Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder./nas/jha/