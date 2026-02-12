Zahlt weniger Dividende

Mercedes erleidet Gewinneinbruch

E-Mobilität
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Um Sondereffekte bereinigt sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag mitteilte. Den Stuttgartern machte dabei auch der schwache Dollar zu schaffen. In der wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau sackte die bereinigte operative Marge um 3,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent ab. Analysten hatten mit 4,8 Prozent noch etwas weniger erwartet.

Bei einem um 9,2 Prozent auf 132,2 Milliarden Euro gesunkenen Gesamtumsatz fiel das Konzernergebnis um fast die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro. Dabei kam auch das Sparprogramm mit hohen Einmalkosten für einen Jobabbau zum Tragen. Mercedes hatte vergangenes Jahr mit 1,8 Millionen Fahrzeugen 9,2 Prozent weniger Pkw verkauft. Die Dividende soll von 4,30 Euro auf 3,50 Euro sinken./men/mis

