EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 18.743 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.02.2026 / 16:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Bruder
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Delivery Hero SE
b) LEI
|529900C3EX1FZGE48X78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2E4K43
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 18.743 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,59 EUR
|152.363,64 EUR
|18,59 EUR
|101.854,61 EUR
|18,59 EUR
|94.214,12 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,59 EUR
|348.432,37 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
