Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Bericht

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien von Aroundtown haben am Dienstagvormittag mit zehn Prozent Kursplus einen Höchststand seit November erreicht. Viceroy Research hatte zuvor die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien empfohlen.

In der Vergangenheit hatte sich Viceroy vor allem als Leerverkäufer einen Namen gemacht, der mit negativen Berichten auf vermeintlich zu hohe Kurse hinwies. Ein Opfer war beispielsweise Grenke im Jahr 2020.

Nun hieß es jedoch zu Aroundtown: "Viceroy ist long, während der Markt schläft." Man habe das Unternehmen von seiner Liste der Leerverkaufskandidaten gestrichen und stattdessen gekauft. "Die Aktie ist massiv unterbewertet", so das Argument. Der vom Unternehmen berichtete Portfoliowert sei so konservativ angesetzt, dass ihre eigene Berechnung etwa 12 Prozent höher liege.

Das Aroundtown Management sollte - finanziert durch Assetverkäufe - aggressive Aktienrückkäufe durchführen, so Viceroy weiter.

