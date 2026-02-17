Silber – Zwischenkorrektur legt Basis für neuen Trendschub!

Der Silberpreis kam in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck und absolvierte vom Allzeithoch bei knapp 120 USD eine scharfe Korrektur. Angesichts der weiterhin schwierigen geopolitischen Gemengelage dürfte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold weiterhin von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Übergeordnet bleibt das Long-Szenario unserer Einschätzung nach weiterhin intakt, nachdem sich der Silberpreis oberhalb der Marke von 70 USD zuletzt stabilisieren konnte.

Die Lage: Geopolitische Unsicherheiten bestimmen weiterhin das Geschehen!

Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage im Konflikt zwischen dem Iran und den USA dürfte Silber als günstige Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiterhin gefragt bleiben. Nachdem es trotz der jüngsten informellen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu keiner Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm gegeben hat und der Iran Verhandlungen über sein Raketenprogramm und die nach wie vor anhaltenden Unruhen im Iran kategorisch zurückweist, wird eine Einigung nach Einschätzung vieler Marktbeobachter immer unwahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Entsendung eines weiteren Flugzeugträgers in den Nahen Osten angekündigt und gleichzeitig erklärt, dass sich die USA „alle Optionen offenhalten“, womit ein Angriff der USA auf den Iran trotz der weiter fortgesetzten Verhandlungen immer wahrscheinlicher wird.

Die Perspektive: KI-Boom und Solarausbau dürfte Silbernachfrage weiter antreiben, Silver Institut erwartet hohe Investment-Nachfrage!

Als einer der wesentlichen Treiber für Silber bleibt die weiter steigende Nachfrage aus der Industrie. Aufgrund seiner überlegenen elektrischen Leitfähigkeit ist Silber in Schlüsselbranchen wie der Elektronik und Elektrotechnik unverzichtbar und spielt auch in der Chip- und Halbleiterbranche eine wichtige Rolle. Angesichts des weiter forcierten Data-Center-Ausbaus zieht auch die Silbernachfrage in diesen Industriezweigen überproportional stark an. Gleiches gilt für die Automobilindustrie, zumal für Modelle mit Elektro- und Hybrid-Antrieb im Vergleich zu Autos mit herkömmlichem Verbrenner-Motor mehr als dreimal so viel Silber benötigt wird. Auch der weiter forcierte Ausbau der Solarkapazitäten spricht für eine weiterhin hohe Nachfrage, zumal gerade bei neuen High-End-Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad deutlich mehr Silber als bei konventionellen Solarzellen benötigt wird. Obwohl das Silver Institut laut einer erst kürzlich veröffentlichten Analyse vor allem aufgrund der nach wie vor schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen von einem Rückgang der Silbernachfrage aus der Industrie ausgeht, dürfte die globale Silbernachfrage den Experten zufolge mindestens auf dem Niveau von 2025 liegen. In diesem Zusammenhang verwiesen die Experten vor allem auf die zu erwartende hohe Investment-Nachfrage. Da Silber als günstigere Alternative zu Gold auch bei Institutionellen Investoren mittlerweile hoch im Kurs steht, rechnet das Silver Institut auch in 2026 angesichts der weiter bestehenden geopolitischen Spannungen und weiter bestehenden Inflationssorgen mit steigenden Mittelzuflüssen bei Silber-ETF´s.

Trading-Taktik: Silber absolvierte in den vergangenen Wochen eine scharfe Korrekturbewegung, nachdem die Silberpreise Ende Januar bei knapp 120 USD ein neues Allzeithoch markiert hatten. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 70 USD mit Käufen beantwortet wurden, konnten sich die Silberpreisnotierungen zuletzt im Bereich des GD50 stabilisieren. Gelingt es den Bullen nun, erneut Kaufdruck aufzubauen, könnte Silber nun die Basis für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung legen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU74E2 ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

