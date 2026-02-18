AKTIEN IM FOKUS: Starker Ausblick von Analog Devices treibt Infineon und STM

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Analog Devices sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um 8 Prozent auf ein Rekordhoch von fast 365 US-Dollar gestiegen. Ergebnisse und Ausblick des Halbleiterherstellers seien sehr stark, kommentierte Analyst James Schneider von Goldman Sachs den Geschäftsbericht. Dabei habe man sowohl von Nachfrage aus dem Bereich KI-Rechenzentren als auch der Unterhaltungselektronik profitiert.

Die Amerikaner zogen mit den guten Nachrichten auch die europäische Tech-Branche mit. Infineon erreichten ein weiteres Hoch seit 2001 und STMicro lagen knapp unter dem Jahreshoch./ag/jha/

