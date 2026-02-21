Kolumne von Stefan Riße

Marktbreite ist kein gutes Zeichen

onvista-Partners · Uhr

Mehr Aktien steigen – eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Aktuell trägt nicht mehr nur Big Tech den Markt, sondern die breite Masse. Doch genau diese neue Marktbreite könnte Anleger täuschen: Historisch folgten auf solche Phasen oft schwache Börsenzeiten. Warum ein gesünder wirkender Markt ausgerechnet zum Warnsignal wird.

Artikel teilen:
Quelle: Funtap/Shutterstock.com

Lange wurde bezüglich des Aktienaufschwungs der vergangenen Jahre die mangelnde Marktbreite kritisiert. Diese, so die allgemein verbreitete Theorie, sei kein gutes Omen für den weiteren Aufschwung, hieß es.  Als Analogie kann man sich ein Haus vorstellen, das nur auf wenigen Säulen steht und damit einsturzgefährdeter ist als eines, das von vielen Wänden getragen wird. Tatsächlich wurden all diejenigen, die dieses Argument anführten und warnten, Lügen gestraft. Über lange Zeit wurden die großen Indizes wie der S&P 500 in den USA oder der globale MSCI World primär von den großen Technologiewerten in den USA nach oben getrieben. Dem Markt konnte diese mangelnde Breite also nichts anhaben. Denn – um im Bild zu bleiben – es waren mit den Magnificent Seven sieben sehr starke Säulen, die die Indizes nach oben brachten, denn hinter den Kursanstiegen standen extrem starke Gewinnsteigerungen. Die Bewertungen legten gar nicht extrem zu.

Weiterlesen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
Alphabet A
N
NASDAQ 100
M
MSCI World
Alphabet C
ALSO
NASDAQ
S
S&P 500 EQUAL WEIGHTED
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 19.02.2026
Kriegsgefahr im Iran – Dax schließt im Minus19. Feb. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 20.02.2026
Dax mit leichtem Aufschwung - Supreme Court erklärt Zölle für rechtswidriggestern, 17:53 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 19.02.2026
Dax eröffnet schwächer - Airbus mit deutlichem Minus19. Feb. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News