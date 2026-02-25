Aktie legt zu

HSBC verdient mehr als erwartet

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank HSBC ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen wohlhabender Leute 2025 gesteigert. Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, drehte an der Börse in Hongkong ins Plus und gewann bis zu vier Prozent./zb/stw/mis

