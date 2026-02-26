26. ⁠Feb (Reuters) - Die deutlich abgeebbte Inflation ist laut EZB-Chefin Christine Lagarde ein deutliches Zeichen dafür, dass die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik erfolgreich war. Sie ‌verwies am Donnerstag im Europäischen Parlament darauf, dass die Inflation seit ihrem Höchststand von 10,6 ⁠Prozent ⁠im Oktober 2022 deutlich gesunken ist - auf zuletzt 1,7 Prozent im Januar. "Die entschlossene geldpolitische Reaktion der EZB spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Inflation wieder auf das Zielniveau ‌zu bringen", erklärte Lagarde vor ‌dem Parlamentsausschuss für Wirtschaft und Währung. Sie bekräftigte die Erwartung, dass sich die Inflation mittelfristig ⁠dem Zielwert von 2,0 Prozent annähern wird und ‌sich das Lohnwachstum verlangsamt. ⁠Zugleich dürfte die Wirtschaft trotz des schwierigen Handelsumfelds weiterhin rund laufen.

Die Zentralbank hat den Leitzins angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte ‌2024 bis Mitte ⁠2025 in mehreren Schritten ⁠auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Sie entscheidet am 19. März wieder über den Leitzins. Die EZB sieht ihre Geldpolitik zurzeit gut positioniert. Dies gilt als Signal, dass vorerst keine Zinsänderung ansteht.

