EQS-News: Bybit EU startet Kampagne „Höhere Rendite, kürzere Haltefrist" im gesamten EWR

WIEN, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da sich die Marktbedingungen stetig weiterentwickeln und Investoren nach strukturierten Möglichkeiten suchen, ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten zu steuern, hat Bybit EU eine zeitlich begrenzte Kampagne mit 3 Prozent jährlicher Prozentrendite (Annual Percentage Yield, APY) im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingeführt, die einen definierten Belohnungsmechanismus innerhalb eines regulierten Rahmens bietet.

Bybit EU

Bybit EU agiert im Rahmen der MiCA-Regulierung und konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung konformer und transparenter Lösungen, die auf europäische Nutzer zugeschnitten sind. Die neue Kampagne „Höhere Rendite, kürzere Haltefrist" wendet eine 3-%-APY für qualifizierte Netto-Aufstockungen an und wird für eine definierte Haltefrist von 180 Tagen beibehalten, mit einem vereinfachten Teilnahmeverfahren, das keine Anmeldung zu einem separaten Staking oder strukturierten Produkt erfordert. Nutzer können ihre Assets auf der Bybit EU-Plattform wie gewohnt weiter nutzen.

Ein einfacher Ansatz: Aufladen, halten und verdienen

Der Aufladezeitraum läuft vom 25. Februar bis zum 31. März 2026. Teilnehmer, die sich über die offizielle Kampagnen-Landingpage anmelden und während dieses Zeitraums qualifizierende Nettoaufladungen per Fiat- oder Krypto-Einzahlungen vornehmen, sind zum Erhalt von Prämien berechtigt, vorausgesetzt, sie halten ihren Nettoaufladungsstand 180 Tage lang ab dem 31. März 2026 aufrecht.

Die Prämien werden auf einer Basis von 3 % APY berechnet und nach erfolgreichem Abschluss der 180-tägigen Haltefrist ausgeschüttet. Die Teilnahme ist ab 1 € an qualifizierenden Nettoaufladungen möglich.

Während der 180-tägigen Haltefrist können Nutzer:

An Spotmärkten handeln

Spotbasierte Strategien nutzen

Qualifizierte Assets einsetzen

Ihre Mittel innerhalb des Plattform-Ökosystems einsetzen

Abhebungen während dieses Zeitraums führen zum Verlust des Anspruchs auf Prämien.

Kampagnen-Highlights

Aufladefenster: 25. Februar 2026–31. März 2026

APY: 3 % jährliche Prozentrendite

Mindestteilnahme: Von 1 € bis 10.000 €

Qualifizierte Kanäle: Fiat- und Krypto-Einlagen

Haltezeit: 180 Tage ab dem 31. März 2026

Registrierung: Erforderlich über die offizielle Kampagnen-Landingpage

Prämienverteilung: Nach erfolgreichem Abschluss der 180-tägigen Haltefrist

Unterstützung europäischer Nutzer in einem sich wandelnden Marktumfeld

In einem Umfeld, das von makroökonomischer Unsicherheit und sich wandelnden Anlegererwartungen geprägt ist, strebt Bybit EU danach, einen strukturierten und transparenten Rahmen für Nutzer bereitzustellen, die die Risikoexponierung ihrer digitalen Assets verwalten. Die Kampagne ermöglicht es den Teilnehmern, qualifizierende Guthaben auf einer regulierten Plattform für digitale Vermögenswerte aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Möglichkeit zu behalten, mit diesen Vermögenswerten zu handeln, sie zu staken oder ihre Positionen im Einklang mit ihrer individuellen Strategie zu halten.

Nutzer können die offizielle Kampagnenseite besuchen, um die vollständigen Teilnahmebedingungen und Details zur Teilnahme einzusehen.

#BybitEU | #TheCryptoHub

Informationen zu Bybit EU

Die Bybit EU GmbH ist ein österreichischer Krypto-Asset-Dienstleister (CASP), der gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) in Österreich zugelassen ist. Bybit EU bedient Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – mit Ausnahme von Malta – über die Plattform bybit.eu.

Die Bybit EU GmbH ist berechtigt, folgende Dienstleistungen anzubieten:

Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Assets im Auftrag von Kunden;

den Tausch von Krypto-Assets gegen Geld;

den Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

die Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

Transferdienste für Krypto-Vermögenswerte für Kunden.

Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an.

Medienkontakt: press@bybit.com

www.bybit.eu

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte dar. Die hier erwähnten Produkte und Dienstleistungen unterliegen den in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften und sind möglicherweise in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

