IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada)

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada)

VANCOUVER, BC - 27. Februar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Big Sky Exploration, LLC (Big Sky) mit der Durchführung seines ersten Diamantkernbohrprogramms 2026 (das Kernprogramm) auf der Kupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County (Nevada) beauftragt hat.

Big Sky, das im gesamten Westen der Vereinigten Staaten tätig ist, erbrachte bereits 2024 und 2025 hochwertige Kernbohrdienstleistungen bei Majuba Hill. Das Unternehmen hat die erforderliche Anzahlung geleistet, um eine zeitgerechte Aufnahme des Phase-1-Kernprogramms zu gewährleisten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83197/2026_02_27_BFG_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Bohranlage von Big Sky vor Ort während der Bohrkampagne 2025

Wir freuen uns, dass wir Big Sky Exploration unter Vertrag nehmen konnten. Die erfahrene Crew der Firma hat bereits ihre sichere, effiziente und kostenwirksame Bohrleistung bei Majuba Hill unter Beweis gestellt, so David Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp. In Anbetracht des verfeinerten Geomodells, der gesicherten Finanzmittel und einer klar abgesteckten Bohrstrategie sind wir gut aufgestellt, die systematische Exploration unseres Kupferprojekts in Nevada voranzutreiben. Majuba Hill ist ein Projekt mit Kupfer- und kritischen Metallvorkommen in den USA, das mit dem Schwerpunkt des Weißen Hauses auf die Stärkung der inländischen Lieferketten für kritische Minerale und die Verbesserung der US-Rohstoffsicherheit in Einklang steht. Unser Team konzentriert sich auf die disziplinierte Umsetzung des Bohrprogramms 2026, während wir zugleich die Bewertung des breiteren Potenzials des Systems fortsetzen.

Wie bereits am 30. Januar 2026 bekannt gegeben, plant das Unternehmen ein bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) umfassendes mehrphasiges Diamantbohrprogramm.

Das mehrphasige Bohr- und Explorationsprogramm wird voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Phase 1: Kernbohrprogramm über bis zu 5.000 Fuß (1.524 Meter)

- Untertägige Kartierungen und Probenahmen

- Zusätzliche Probenahmen an der Oberfläche zur Abgrenzung von weiteren Zielen für Nachfolgebohrungen

- Phase 2: Kernbohrprogramm über bis zu 5.000 Fuß (1.524 Meter)

Das Bohr- und Explorationsprogramm wird sich an über 100 früheren Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 89.000 Fuß orientieren und Beiträge von RESPEC Engineering einbeziehen. Überprüfungen der Explorationsergebnisse aus den Jahren 2024/2025, einschließlich Bohrungen, geologischer Kartierungen und geochemischer Probenahmen, haben zahlreiche mineralisierte Brekzienkörper identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024). Die Bohrungen lieferten Abschnitte mit erhöhten Kupfer- und Silberwerten sowie lange Abschnitte mit anomalen Goldgehalten. Die Mineralisierung steht in der Regel in Zusammenhang mit hydrothermal-magmatischen Turmalin-Matrix-Brekzien und den Rändern von Turmalin-Matrix-Brekzienschloten.

Übereinstimmung mit den Zielen der USA hinsichtlich einer inländischen Versorgung

Majuba Hill befindet sich noch in der Explorationsphase und das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine entdeckungsorientierte, stufenweise Exploration und die entsprechenden Bohrprogramme einen technisch fundierten Rahmen bieten, um das Projekt voranzutreiben, was im Einklang mit den Prioritäten der USA in Hinblick auf kritische Minerale steht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83197/2026_02_27_BFG_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Zielgebiete der Phase-1-Bohrungen bei Majuba Hill

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die historischen Bohrergebnisse, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bereits zuvor vom Unternehmen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects veröffentlicht. Die entsprechenden Analysen erfolgten durch ALS USA Inc. (ALS), einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Aufbereitungslabor in Elko (Nevada). Die branchenüblichen Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) umfassten die Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien sowie Leer- und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom. Der qualifizierte Sachverständige hat die den historischen Ergebnissen, auf die hierin verwiesen wird, zugrunde liegenden Daten geprüft und verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des

Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg

südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über

gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann

23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Personal, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer

starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche

Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen

USD unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper

auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist,

es sind jedoch weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausmaße und den Erzgehalt der

Mineralisierung zu

bestimmen.

Erweiterungs-möglichkeiten:Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastrukturanlagen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Mit einem gestärkten technischen Rahmen, einer unterstützenden Gerichtsbarkeit und einem finanzierten Explorationsprogramm konzentriert sich Giant Mining darauf, Majuba Hill durch systematische Bohrungen und technische Bewertungen voranzubringen. Das Unternehmen bleibt weiterhin einer verantwortungsvollen Exploration, technischer Transparenz und der Schaffung langfristiger Shareholder Value durch eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83197/2026_02_27_BFG_DEPRcom.003.png

Im Namen des Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten und den erwarteten Ergebnissen beinhalten.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

