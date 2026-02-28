Wochenrückblick – Eine positive Woche für den DAX®

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Der DAX® konnte die 25.000er Marke diese Woche verteidigen, anders als der Nasdaq-100 Index®, der nach einem vorübergehenden Hoch durch den Kursrutsch von Nvidia belastet wurde. Bundeskanzler Friedrich Merz besuchte in China Siemens Energy und der Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt Optimismus.





Globaler Aktienmarkt – DAX® stabil über 25.000 Punkten



Die Zolldrohungen aus den USA belasteten zum Wochenstart den deutschen Leitindex DAX®, der am Montag mit 24.992 Punkten ca. 1 Prozent tiefer aus dem Handel ging. Am Dienstag setzte der Index diesen Kurs zunächst bis zum Nachmittag fort, konnte jedoch zeitweise die 25.000-Punkte Marke überschreiten. Zur Mitte der Woche wurde der DAX® weiterhin positiv durch KI-Euphorie an der Wall Street gestärkt und notierte zeitweise über 25.200 Punkten.

Bereits zu Beginn der Woche stieg der Nasdaq-100 Index® an und übertraf schließlich am Mittwoch, bevor Nvidia seine Quartalszahlen am späten Abend veröffentlichte, ebenfalls die 25.000 Punkte. Am Donnerstag folgte jedoch der Pullback: der Nasdaq-100 Index® wurde durch das Minus der Nvidia-Aktie ausgebremst und unterschritt zeitweise die 25.000-Marke wieder. Der S&P 500® wurde ebenfalls ins Minus mitgezogen, konnte aber zum Börsenschluss leicht aufholen und knapp über 6.900 schließen. Der Dow Jones Industrial Average® pendelte sich bei ca. 49.300 Punkten am Donnerstag ein und ließ damit sein Tief von Montag hinter sich.







