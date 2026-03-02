Tagesgeld bleibt für viele Sparer eine wichtige Säule der kurzfristigen Finanzplanung. Zwar waren die Zinsen lange Zeit niedrig, doch aktuell bieten zahlreiche Banken wieder befristete Tagesgeld-Aktionen, die deutlich über den Standardkonditionen liegen.

Gerade für Geld, das du flexibel verfügbar halten möchtest, lohnt sich ein Blick auf die besten Angebote. In unserem Tagesgeld-Vergleich für März 2026 zeigen wir dir, welche Banken derzeit die höchsten Aktionszinsen bieten, wie lange sie gelten und worauf du bei den Konditionen achten solltest.

Das Wichtigste in Kürze Im März 2026 sind beim Tagesgeld Aktionszinsen bis zu 3,4 % p. a. möglich.

Die besten Angebote gelten meist nur für 3 bis 6 Monate und richten sich an Neukunden.

Wichtig sind neben dem Zinssatz auch Maximalbeträge und die Konditionen nach Ablauf der Aktion.

Tagesgeld bleibt grundsätzlich jederzeit verfügbar, ohne feste Laufzeiten.

Aktuell gehören unter anderem Angebote von Raisin* (3,2 % p. a.), Renault Bank* (2,85 % p. a.), Advanzia Bank* (3,1 %), TF Bank* (2,8 % p. a.) und comdirect* (2,75 % p. a.)zu den interessantesten Tagesgeld-Aktionen im März 2026.

3,4 % p. a. gibt es für Neukunden bei Consorsbank*. Zusätzlich zum Tagesgeld-Konto erhältst du hier ein Wertpapierdepot.

Top-3 Tagesgeld-Aktionen im März 2026

* Stand: März 2026. Zinssätze und Aktionsbedingungen können sich ändern.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Detail

Raisin Tagesgeld: 3,2 % p. a. für 3 Monate

Raisin* bietet im März 2026 einen der höchsten Aktionszinsen: 3,2 % p. a. für 3 Monate, gültig bis zu einem Betrag von 50.000 €. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf des Aktionszeitraums sind bis zu 2,02 % p. a. möglich.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA) Steuerabzug: ja

Renault Bank Tagesgeld: 2,85 % p. a. für 3 Monate

Auch die Renault Bank* bietet im März 2026 2,85 % p. a. für 3 Monate, gültig bis 250.000 €. Nach dem Aktionszeitraum liegt der Zinssatz bei 1,8 % p. a.. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich.

Einlagensicherung: Frankreich (A+) Steuerabzug: ja

Advanzia Bank: 3,10 % p. a. mit hoher Maximalsumme

Die Advanzia Bank* liegt mit 3,10 % p. a. knapp hinter dem Spitzenwert. Der Aktionszins gilt für 3 Monate, setzt aber eine Mindesteinzahlung von 5.000 € voraus. Dafür ist der Maximalbetrag mit bis zu 1.000.000 € sehr hoch.

Nach Ablauf sinkt der Zins auf 1,5 % p. a.. Wichtig: Es erfolgt kein automatischer Steuerabzug, Anleger müssen sich ggf. selbst um die Versteuerung kümmern.

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

TF Bank: 2,8 % p. a. für 4 Monate

Die TF Bank* bietet im März 2026 einen Aktionszins von 2,8 % p. a. für 4 Monate. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf des Aktionszeitraums liegt der Zinssatz bei etwa 1,45 % p. a..

Einlagensicherung: Schweden (AAA)

comdirect Tagesgeld: 2,75 % p. a. für 6 Monate

comdirect* bietet im März 2026 2,75 % p. a. für 6 Monate, gültig bis 100.000 €. Die Zinsen werden quartalsweise gutgeschrieben. Nach der Aktion liegt der Zinssatz bei rund 0,75 % p. a.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Tagesgeld-Aktionen mit Girokonto oder Depot

Attraktive Tagesgeldzinsen gibt es aktuell teilweise auch in Kombination mit einem Girokonto oder Depot. Solche Aktionen richten sich meist an Neukunden und können zusätzlich mit Bonuszahlungen verbunden sein.

Wer ohnehin ein neues Girokonto sucht, kann bei der comdirect* im Rahmen einer Aktion bis zu 3 % Zinsen p. a. auf Tagesgeld erhalten. Auch Depot-Kombinationen spielen derzeit eine Rolle: So bieten etwa Consorsbank* (3,4 % p. a.) und comdirect* (3 % p. a.) zeitlich befristete Aktionen, teils ergänzt durch Prämien für Neukunden.

Wichtig ist, die jeweiligen Bedingungen und Laufzeiten genau zu prüfen, da solche Angebote meist nur für einen begrenzten Zeitraum gelten.

Worauf du beim Tagesgeld-Vergleich achten solltest

Ein hoher Aktionszins ist attraktiv – aber nicht das einzige Entscheidungskriterium. Achte auch auf:

Laufzeit der Tagesgeld-Aktion (3 oder 6 Monate)

Maximalbetrag, bis zu dem der Aktionszins gilt

Zinssatz nach Ablauf des Aktionszeitraums

Steuerabzug (nicht jede Bank führt automatisch ab)

Einlagensicherung je Bank und Land

Fazit: Tagesgeld im März 2026 bleibt attraktiv

Im März 2026 bieten mehrere Banken Aktionszinsen um oder über 3 % p. a. Besonders Raisin*, Advanzia* und Renault Bank* liegen an der Spitze. Wer eine längere Laufzeit bevorzugt, findet mit comdirect* eine solide Alternative.

Entscheidend ist, nicht nur auf den Zinssatz zu schauen, sondern auch die Konditionen nach Ablauf der Aktion sowie Einlagensicherung und Steuerfragen im Blick zu behalten.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").