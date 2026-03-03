EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.

03.03.2026 / 22:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.

Sevenum, die Niederlande, 3. März 2026. Der Vorstand der Redcare Pharmacy N.V. hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 festgelegt:

  • Wachstum des Konzernumsatzes von 13% bis 15%.
  • Rx-Umsätze in Deutschland von mehr als EUR 670 Mio.
  • Wachstum der Non-Rx-Umsätze von 8% bis 10%.
  • Bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5%.


Kontakt:

rikutis consulting

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Ende der Insiderinformation

03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon:0800 - 200 800 300
Fax:0800 - 90 70 90 20
E-Mail:investors@redcare-pharmacy.com
Internet:www.redcare-pharmacy.com
ISIN:NL0012044747, DE000A19Y072
WKN:A2AR94, A19Y072
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2285154
Ende der MitteilungEQS News-Service

2285154 03.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
Redcare Pharmacy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdheute, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkheute, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Alle Premium-News