EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.

Redcare Pharmacy N.V. gibt Prognose für 2026 bekannt.



03.03.2026 / 22:32 CET/CEST

Sevenum, die Niederlande, 3. März 2026. Der Vorstand der Redcare Pharmacy N.V. hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 festgelegt:

Wachstum des Konzernumsatzes von 13% bis 15%.

Rx-Umsätze in Deutschland von mehr als EUR 670 Mio.

Wachstum der Non-Rx-Umsätze von 8% bis 10%.

Bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5%.



ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072

