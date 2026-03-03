Nahost-Eskalation sorgt für Kursverluste an den Aktienmärkten
Makroökonomischer Überblick
Belastungsfaktor Nummer eins ist die erneute Eskalation im Nahen Osten. Die anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran, Israel und den USA sorgen weltweit für Verunsicherung. Besonders im Fokus steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Routen für den globalen Öl- und Gastransport. Einschränkungen im Schiffsverkehr haben die Energiepreise zuletzt kräftig angetrieben und nähren Sorgen vor neuen Inflationsimpulsen sowie einer Belastung der Weltwirtschaft.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Schaeffler
Die Aktie des Auto- und Industriezulieferers gerät deutlich unter Druck. Auslöser ist der vorsichtige Ausblick für das laufende Jahr. Zwar konnte Schaeffler im vergangenen Geschäftsjahr operativ zulegen und die Marge verbessern, doch die nun in Aussicht gestellte Ergebnisspanne bleibt hinter den Markterwartungen zurück. Zudem belasten hohe Sonderkosten aus dem Konzernumbau weiterhin das Nettoergebnis, auch wenn der Verlust geringer ausfiel als im Vorjahr.
Beiersdorf
Bei Beiersdorf zeigt sich stark im Minus. Der Konsumgüterkonzern rechnet für das laufende Jahr lediglich mit einem flachen bis leicht wachsenden Umsatz und einer etwas niedrigeren operativen Marge. Besonders das verhaltene Wachstum der Kernmarke Nivea sowie ein schwieriges Marktumfeld im Konsumgütersektor drücken auf die Stimmung. Die schwache Prognose überlagert selbst angekündigte Stabilisierungsmaßnahmen des Unternehmens.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Brent Crude Oil Future
|Bull
|UN3LSX
|15,7
|62,908696 USD
|4,32
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2JW1
|15,35
|25523,089962 Punkte
|16,06
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14YX
|2,86
|23668,090188 Punkte
|57,76
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B25
|11,14
|22825,718908 Punkte
|19,34
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B2C
|10,35
|22898,744505 Punkte
|23,07
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Börse AG
|Call
|UG9W4R
|0,43
|270,00 EUR
|12,14
|17.06.2026
|UPS Inc.
|Call
|UN4YUH
|1,61
|105,00 USD
|3,8
|16.06.2027
|DAX®
|Put
|UG2LSN
|6,72
|24300,00 Punkte
|-19,76
|20.03.2026
|DAX®
|Put
|UN2VYB
|16,56
|24100,00 Punkte
|-6,06
|19.03.2027
|DAX®
|Put
|UG2DSC
|5,25
|24000,00 Punkte
|-22,99
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Tui AG
|Long
|HC65YN
|2,14
|4,854389 EUR
|3
|Open End
|UPS Inc.
|Long
|HD36HW
|1,85
|76,30023 USD
|3
|Open End
|Beiersdorf AG
|Long
|UG9R8C
|4,45
|66,54 EUR
|4
|Open End
|Elmos Semiconductor SE
|Long
|UN57XM
|10,04
|76,220758 EUR
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UG5Z1N
|1,36
|22998,715823 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.03.2026; 10:30 Uhr;
