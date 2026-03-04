Israel zerstört im Iran 300 Raketenwerfer - weniger Angriffe

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn der Angriffe im Iran rund 300 Raketenwerfer dort zerstört. "Wir glauben, dass unsere Einsätze gegen diese Raketenwerfer und gegen die Raketenbestände wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der täglich abgefeuerten Raketen zurückgeht", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani am Abend.

Im Laufe des Tages hatte es in Israel zwar wieder mehrfach Raketenalarm gegeben. Laut Schoschani schießt der Iran inzwischen aber mitunter nur noch einzelne Raketen Richtung Israel und nicht mehr mehrere auf einmal.

Am Samstag, als Israel und die USA ihre Angriffe auf Ziele im Iran begonnen haben, seien vor dort aus noch "viele Dutzend" Raketen Richtung Israel gefeuert worden. Auf die gesamte Region schoss der Iran laut dem Militärsprecher bislang insgesamt "mehrere Hundert" Raketen. Bereits am Dienstag hatte Schoschani erklärt, dass Irans Feuerkraft nachlasse.

Erstmals nahm Israels Militär den Angaben zufolge im Laufe des Tages auch "militärische Ziele", darunter Raketenlager, in den Städten Isfahan und Schiras ins Visier./cir/DP/jha