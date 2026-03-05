IRW-News: Cosmos Exploration Ltd.: C1X gibt Absicht zur Ausübung der EAU-Lithium-Option bekannt und nimmt durch eine Platzierung 5,0 Millionen AUD ein

IRW-PRESS: Cosmos Exploration Ltd.: C1X gibt Absicht zur Ausübung der EAU-Lithium-Option bekannt und nimmt durch eine Platzierung 5,0 Millionen AUD ein

Highlights

- Cosmos Exploration Ltd (ASX: C1X) hat EAU Lithium Pty Ltd (EAU Lithium) über seine Absicht informiert, die Option zum Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von EAU Lithium (EAU Lithium Option) auszuüben.

- Im Rahmen der Ausübung der EAU Lithium Option und vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird Cosmos den Verkäufern insgesamt etwa 108,5 Millionen vollständig eingezahlte Stammaktien am Kapital von Cosmos (Consideration Shares) ausgeben.

- Cosmos hat verbindliche Zusagen in Höhe von insgesamt 5,0 Millionen A$ (vor Kosten) für eine Platzierung bei institutionellen und qualifizierten Investoren erhalten, einschließlich einer Beteiligung von Direktoren in Höhe von insgesamt 600.000 A$.

- Die aufgenommenen Mittel sollen in erster Linie für Explorationsarbeiten auf bestehenden Cosmos-Assets, zur Unterstützung von EAU Lithium Pty Ltd bei der Weiterführung seiner Verhandlungen in Bolivien, für die Bar-Gegenleistung für EAU Lithium (525.000 A$) sowie für Betriebskapital verwendet werden.

- EAU Lithium bleibt als auf Bolivien fokussiertes Unternehmen bestehen, mit unverändertem Management, Führung und bestehenden Verträgen, um seine Verhandlungen in Bolivien fortzuführen.

EAU Lithium Option

IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) (Cosmos oder C1X) freut sich mitzuteilen, dass es EAU Lithium über seine Absicht informiert hat, die EAU Lithium Option gemäß den Bedingungen der exklusiven Optionsvereinbarung auszuüben und das auf Bolivien fokussierte Lithium-Entwicklungsunternehmen EAU Lithium zu erwerben (Optionsvereinbarung). Weitere Einzelheiten zur Optionsvereinbarung finden Sie in der ASX-Mitteilung von Cosmos vom 19. Dezember 2024.

Der Zusammenschluss wird EAU Lithium bei seiner Strategie unterstützen, sich darauf vorzubereiten, mit der Entwicklung seiner Projekte in Bolivien gemeinsam mit Vulcan Energy Resources (Vulcan) als strategischem Partner von EAU Lithium fortzufahren, wobei VULSORB® A-DLE-Technologie und Know-how bereitgestellt werden. Affinity Capital Partners hat EAU Lithium bei dem Zusammenschluss und der strategischen Beziehung mit Vulcan beraten.

Der Executive Chairman von EAU Lithium, James Durrant, sagte: Dieser Zusammenschluss ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von EAU Lithium, die Entwicklung des Lithiumsektors in Bolivien kooperativ und transparent zu unterstützen. Die Governance, das Profil und der Zugang zu Investitionen durch die Börsennotierung sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir als eine langfristige und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung mit YLB im Namen des bolivianischen Staates hoffen.

Der Vorsitzende von Cosmos, Jeremy Robinson, erklärte: Wir begrüßen den Zusammenschluss mit EAU Lithium und freuen uns darauf, mit dem EAU-Lithium-Team zusammenzuarbeiten, während es sich darauf vorbereitet, das bolivianische Lithiumunternehmen bei der Entwicklung seiner Lithiumambitionen zu unterstützen. Wir haben EAU Lithium auf seinem unternehmerischen Weg gerne unterstützt und wünschen ihnen viel Erfolg bei der erfolgreichen Umsetzung ihres Industrialisierungsprojekts.

Cosmos freut sich außerdem, die Ernennung von Dr Reuter Investor Relations zum europäischen Investor-Relations-Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Dr Reuter IR wird Cosmos Exploration dabei unterstützen, seine europäische Aktionärsbasis auszubauen, insbesondere in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), und wird die Kommunikation mit europäischen Investoren sowie entsprechende Engagement-Initiativen betreuen.

Dr. Eva Reuter, CEO von Dr Reuter Investor Relations, sagte: Wir freuen uns, in Europa mit Cosmos und EAU Lithium zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit von EAU mit Vulcan Energy Resources, einschließlich des Einsatzes fortschrittlicher Technologien zur direkten Lithiumextraktion, positioniert die Projektinitiativen von EAU innerhalb einer breiteren strategischen Lieferkette, die von europäischen Stakeholdern genau verfolgt wird. Wir freuen uns darauf, Cosmos Exploration und EAU Lithium Investoren vorzustellen, die an kritischen Rohstoffen interessiert sind.

Deutschland unterstützt aktiv eine sichere und nachhaltige Lithiumversorgung durch Initiativen von Regierung, Industrie und Gesellschaft, und wir sehen ein entsprechendes Investoreninteresse sowie Handelsaktivitäten aus deutschen Märkten. Das jüngste hochrangige europäische Engagement in Bolivien unterstreicht zudem die geopolitische Bedeutung dieser Ressourcen und stärkt die Relevanz von Cosmos Exploration für Investoren, die sich am zukünftigen europäischen Angebot an Batterierohstoffen beteiligen möchten.

Informationen zu EAU Lithium

EAU Lithium verfügt über eine VULSORB®A-DLE-Technologie-Lizenzvereinbarung mit Vulcan Energie Ressourcen GmbH, einer deutschen Tochtergesellschaft von Vulcan Energy Resources (ASX:VUL, FRA:VUL) (Vulcan Energy).

Vulcan Energy Resources ist ein strategischer Technologieanbieter für EAU Lithium und hält eine strategische Beteiligung an EAU Lithium. EAU Lithium verfügt derzeit über etwa 25 % deutsche Investitionen.

EAU bestätigte kürzlich, dass es nach erfolgreichen Technologiedemonstrationstests (1) eine Verhandlungsvereinbarung mit Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), dem staatlichen Lithiumunternehmen Boliviens, unterzeichnet hat.

Abschluss der Akquisition

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung steht der Abschluss des Erwerbs von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von EAU Lithium (Akquisition) weiterhin unter dem Vorbehalt, dass Cosmos:

- vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre etwa 108.466.602 (2) Consideration Shares an die Aktionäre von EAU Lithium entsprechend ihren jeweiligen Anteilen ausgibt; und

- die Bar-Gegenleistung in Höhe von 525.000 $ zahlt.

Die Ausgabe der Consideration Shares unterliegt der Zustimmung der Aktionäre, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting - EGM) eingeholt werden soll, die im April 2026 stattfinden wird. Einzelheiten zu Zeitpunkt und Ort der EGM werden den Aktionären zu gegebener Zeit in einer Einberufung zur Hauptversammlung mitgeteilt.

Diese Transaktion wurde im Dezember 2024 (3) im Rahmen der Unternehmensstrategie von EAU Lithium vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen optimal aufgestellt ist, um seine Entwicklungsinitiativen in Bolivien voranzutreiben.

EAU Lithium bleibt die kontrollierende Einheit seines bolivianischen Geschäfts, mit James Durrant, Todd Romaine und Kay Hofmann als Direktoren und Führungskräften.

Im Rahmen der Transaktion und nach Abschluss der Akquisition werden der Executive Chairman von EAU Lithium, James Durrant, sowie der CEO von EAU Lithium, Todd Romaine, zu nicht-exekutiven Direktoren des Unternehmens ernannt. Kay Hofmann wird Chief Technical Officer von Cosmos.

Aktienplatzierung

Cosmos freut sich außerdem bekannt zu geben, dass verbindliche Zusagen über 5 Millionen A$ (vor Kosten) für eine Platzierung von 25.000.000 vollständig eingezahlten Stammaktien am Kapital von Cosmos (Placement Shares) bei institutionellen und qualifizierten Investoren zu einem Ausgabepreis von 0,20 A$ je Placement Share (Placement) eingegangen sind. Die Placement Shares werden in einer einzigen Tranche im Rahmen der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 (13.000.000 Placement Shares) und 7.1A (9.000.000 Placement Shares) ausgegeben.

Investoren der Platzierung erhalten für jeweils zwei (2) gezeichnete Placement Shares eine (1) nicht börsennotierte beigefügte Option mit einem Ausübungspreis von 0,30 A$ pro Aktie und einer Laufzeit von zwei (2) Jahren ab Ausgabedatum (Attaching Options), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der EGM (12.500.000 Attaching Options).

Die Platzierung umfasst auch eine Beteiligung des Executive Chairman von Cosmos, Jeremy Robinson, sowie des derzeitigen Non-Executive Director James Bahen, die gemeinsam 600.000 A$ gezeichnet haben (3.000.000 Placement Shares und 1.500.000 Attaching Options), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Ein wesentlicher Teil der Platzierung wurde von bestehenden Aktionären, Mitarbeitern und wichtigen Stakeholdern sowohl von EAU Lithium als auch von Cosmos zugesagt.

Der Angebotspreis von 0,20 A$ pro Placement Share entspricht:

- einem Abschlag von 24,5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von Cosmos von 0,265 A$ am 26. Februar 2026;

- einem Aufschlag von 6 % gegenüber dem 5-Tage volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) von 0,188 A$; und

- einem Aufschlag von 31 % gegenüber dem 15-Tage VWAP von 0,153 A$.

Es wird erwartet, dass die Placement Shares am Mittwoch, den 11. März 2026, abgewickelt werden und am Donnerstag, den 12. März 2026, an der ASX ausgegeben werden und den Handel auf normaler Basis aufnehmen.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Placement Shares werden den bestehenden vollständig eingezahlten Stammaktien von Cosmos (Shares) gleichgestellt sein.

Yelverton Capital Pty Ltd (Yelverton) fungiert als Lead Manager und Bookrunner der Platzierung. Als Teil seiner Vergütung wird Yelverton (oder seine Beauftragten) ebenfalls 8,0 Millionen Optionen zu denselben Bedingungen wie die Attaching Options erhalten, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der EGM.

Die Erlöse aus der Platzierung sollen verwendet werden für:

- Exploration auf bestehenden Cosmos-Assets;

- Unterstützung von EAU Lithium Pty Ltd bei der Weiterführung seiner Verhandlungen in Bolivien;

- Gebühren der EAU-Lithium-Verkäufer; und

- Kosten des Angebots sowie Betriebskapital.

Die geplante Verwendung der Mittel ist lediglich indikativ und kann laufend angepasst werden, abhängig von den Ergebnissen der Aktivitäten von Cosmos und anderen Faktoren, die im Ermessen des Vorstands hinsichtlich der Verwendung der Finanzierung liegen. Entsprechende Eventualitäten wurden in der Mittelverwendung berücksichtigt.

Die Platzierung ist nicht vom Abschluss der Akquisition abhängig. Sollte die Akquisition daher nicht abgeschlossen werden, wird Cosmos alle durch die Platzierung aufgenommenen Mittel für Exploration auf den bestehenden Assets des Unternehmens (insbesondere IP-Untersuchungen bei Orange East) sowie für Betriebskapital verwenden.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Cosmos Exploration Limited genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jeremy Robinson

Executive Chair

Cosmos Exploration Limited

jeremy@cosmosx.com.au

Deutschland und Europa

Matthew Reynolds

m.reynolds@dr-reuter.eu

Haftungsausschluss: Cosmos gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass das in dieser Mitteilung enthaltene Material erreicht wird oder sich als korrekt erweisen wird. Soweit gesetzliche Haftung, die nicht ausgeschlossen werden kann, nicht entgegensteht, lehnen Cosmos sowie seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater und Vertreter ausdrücklich jede Verantwortung für die Richtigkeit, Fairness, Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen ab und schließen jegliche Haftung (einschließlich Fahrlässigkeit) für Verluste oder Schäden aus, die einer Person infolge von Informationen in dieser Mitteilung oder infolge von Handlungen oder Unterlassungen daraus entstehen könnten. Cosmos wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen weder aktualisieren noch auf dem aktuellen Stand halten, um etwaige Unrichtigkeiten oder Auslassungen zu berichtigen, die möglicherweise erkennbar werden, noch wird Cosmos einer Person weitere Informationen zur Verfügung stellen. In dieser Mitteilung geäußerte Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Angebot von Wertpapieren: Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht an US-Nachrichtendienste weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Rechtsordnungen außerhalb Australiens kann gesetzlich eingeschränkt sein, und Sie sollten etwaige derartige Beschränkungen beachten. Ein Verstoß gegen solche Beschränkungen kann eine Verletzung geltender Wertpapiergesetze darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur in Transaktionen angeboten oder verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des US Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze einzelner US-Bundesstaaten ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen.

(1) ASX-Mitteilung vom 17. Februar 2026: EAU Lithium schließt Verhandlungsvereinbarung mit YLB.

(2) Die endgültige Zahl bleibt vorbehaltlich von Rundungen.

(3) Siehe ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 19. Dezember 2024.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

