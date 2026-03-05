TAGESVORSCHAU: Termine am 6. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. März 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)
10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung
17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26
08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25
11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

TERMINE SONSTIGES
CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

