Gemischte Markttendenzen zum Wochenschluss

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitagvormittag kaum verändert und bewegt sich aktuell auf dem Niveau des Vortages. An den übrigen europäischen Märkten überwiegen leichte Abschläge, während die großen US-Indizes vorbörslich moderat nachgeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verzeichnete im Handel hingegen Kursgewinne.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der als zentraler Faktor für den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve gilt. Insbesondere vor dem Hintergrund zuletzt gestiegener Energiepreise rückt damit erneut die Inflationsentwicklung in den Blickpunkt. Parallel prüfen die Vereinigten Staaten kurzfristige sowie strukturelle Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten, nachdem Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus die Rohölmärkte unter Druck gesetzt hatten. Meistgehandelte Aktien im Überblick Lufthansa zeigen sich deutlich fester. Auslöser sind überzeugende Geschäftszahlen für 2025 sowie ein zuversichtlicher Ausblick auf weitere Gewinnsteigerung im kommenden Jahr. DHL Group notieren ebenfalls im Plus. Marktteilnehmer verweisen auf eine mögliche Belebung im Luftfrachtgeschäft, da sich infolge der Nahost-Eskalation Angebotsengpässe abzeichnen und sich das Verhältnis von Kapazitäten und Nachfrage verschiebt. Lanxess geraten hingegen unter deutlichen Abgabedruck. Der Spezialchemiekonzern wird seine verbleibenden Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior vorerst nicht wie geplant veräußern, nachdem der Finanzinvestor Advent auf einen vereinbarten Finanzierungsvorbehalt verwiesen hat.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B3A 8,14 23148,333492 Punkte 29,62 Open End X-DAX® Bear UN5CVE 4,93 24378,587964 Punkte 47,12 Open End Silber Bull UN4TWS 8,85 74,735198 USD 8,46 Open End DAX® Bull UN3WQ3 3 23696,41642 Punkte 92,12 Open End Gold Bull UN4BHQ 31,49 4754,893484 USD 13,94 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UG1NXR 0,95 400,00 EUR 9,49 16.12.2026 Nvidia Corp. Call HD69AX 1,31 190,00 USD 6,1 17.06.2025 Alphabet Inc. Class A Call UG9MJV 0,15 320,00 USD 32,24 18.03.2026 DAX® Call UG9YYV 10,38 25700,00 Punkte 9,65 18.12.2026 Chevron Corp. Call UN0845 2,50 170,00 USD 4,56 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Siemens Energy AG Long UN4L2T 7,36 122,503298 EUR 5 Open End Tesla, Inc. Short UN24FR 2,26 446,105533 USD 10 Open End Ferrari N.V. Short UN4GX6 12,14 338,894277 EUR 10 Open End DAX® Short UN2B0Z 1,15 24608,960915 Punkte 30 Open End DAX® Long UN1UAC 1,58 22866,294529 Punkte 24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 0.03.2026; 10:30 Uhr;

