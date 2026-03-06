Gemischte Markttendenzen zum Wochenschluss
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der als zentraler Faktor für den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve gilt. Insbesondere vor dem Hintergrund zuletzt gestiegener Energiepreise rückt damit erneut die Inflationsentwicklung in den Blickpunkt. Parallel prüfen die Vereinigten Staaten kurzfristige sowie strukturelle Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten, nachdem Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus die Rohölmärkte unter Druck gesetzt hatten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Lufthansa zeigen sich deutlich fester. Auslöser sind überzeugende Geschäftszahlen für 2025 sowie ein zuversichtlicher Ausblick auf weitere Gewinnsteigerung im kommenden Jahr.
DHL Group notieren ebenfalls im Plus. Marktteilnehmer verweisen auf eine mögliche Belebung im Luftfrachtgeschäft, da sich infolge der Nahost-Eskalation Angebotsengpässe abzeichnen und sich das Verhältnis von Kapazitäten und Nachfrage verschiebt.
Lanxess geraten hingegen unter deutlichen Abgabedruck. Der Spezialchemiekonzern wird seine verbleibenden Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior vorerst nicht wie geplant veräußern, nachdem der Finanzinvestor Advent auf einen vereinbarten Finanzierungsvorbehalt verwiesen hat.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B3A
|8,14
|23148,333492 Punkte
|29,62
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN5CVE
|4,93
|24378,587964 Punkte
|47,12
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4TWS
|8,85
|74,735198 USD
|8,46
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN3WQ3
|3
|23696,41642 Punkte
|92,12
|Open End
|Gold
|Bull
|UN4BHQ
|31,49
|4754,893484 USD
|13,94
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Allianz SE
|Call
|UG1NXR
|0,95
|400,00 EUR
|9,49
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|HD69AX
|1,31
|190,00 USD
|6,1
|17.06.2025
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UG9MJV
|0,15
|320,00 USD
|32,24
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UG9YYV
|10,38
|25700,00 Punkte
|9,65
|18.12.2026
|Chevron Corp.
|Call
|UN0845
|2,50
|170,00 USD
|4,56
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|7,36
|122,503298 EUR
|5
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN24FR
|2,26
|446,105533 USD
|10
|Open End
|Ferrari N.V.
|Short
|UN4GX6
|12,14
|338,894277 EUR
|10
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2B0Z
|1,15
|24608,960915 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|UN1UAC
|1,58
|22866,294529 Punkte
|24
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 0.03.2026; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen