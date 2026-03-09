InterSystems ernennt ehemaligen NHS- und Mass General-Leiter Dr. Tim Ferris zum Vice President, Healthcare Practice

InterSystems, ein Anbieter kreativer Datentechnologien, der weltweit mehr als eine Milliarde Gesundheitsakten verwaltet, gab heute die Ernennung von Tim Ferris, M.D., zum Vice President, Healthcare Practice bekannt. Die Ankündigung erfolgt anlässlich der HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2026.

In seiner neuen Rolle wird Dr. Ferris seine umfassende Sicht auf die Branche nutzen, um die klinische und strategische Ausrichtung der Gesundheitslösungen des Unternehmens weltweit voranzutreiben. Durch seine umfangreiche Erfahrung wird er als strategischer Berater für globale Gesundheitssysteme und Regierungsbehörden fungieren, gezielte Technologielösungen auf der Grundlage realer Anforderungen von Führungskräften konzipieren, seine akademische Forschung im Bereich der Gesundheitsdatenarchitektur vorantreiben und den öffentlichen Diskurs über die Schnittstelle von KI und Gesundheitsversorgung leiten.

Dr. Ferris bringt eine einzigartige globale Perspektive in InterSystems ein, die im Gesundheitswesen nahezu beispiellos ist. Seine berufliche Laufbahn umfasst 30 Jahre als praktizierender Arzt in der Primärversorgung, leitende Funktionen in angesehenen US-amerikanischen Gesundheitssystemen, Technologie-Governance auf Makroebene für die britische Regierung und die Gründung von KI-Startups im Gesundheitswesen.

"Nur wenige Führungskräfte auf der Welt haben das Gesundheitswesen aus so vielen entscheidenden Perspektiven betrachtet wie Dr. Ferris", sagt Don Woodlock, President von InterSystems. "Tim war als Arzt direkt in der klinischen Praxis tätig, hat Tausende von Ärzten in einem der angesehensten Krankenhaussysteme der Welt geführt, die nationale Gesundheitspolitik im Vereinigten Königreich mitgestaltet und innovative KI-Startups aufgebaut. Diese Erfahrungen machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um Technologielösungen zu konzipieren, die für alle Akteure im Gesundheitsökosystem wirklich funktionieren."

Zuletzt war Dr. Ferris als President of Healthcare bei Red Cell Partners tätig, einem Technologie-Inkubator und Investmentunternehmen. Davor verantwortete er als National Director of Transformation beim National Health Service (NHS) in England ein Budget von 2,5 Milliarden Dollar und leitete eine umfassende Beschleunigung der Digitalisierung im Versorgungsalltag. In seine Amtszeit fiel die Ausweitung der NHS-App auf über 40 Millionen Bürger, die Migration nationaler Datendienste in die Cloud und die Ermöglichung wegweisender Datenvereinbarungen mit führenden globalen Technologie- und Biotech-Unternehmen.

Vor seiner transformativen Tätigkeit für den NHS war Dr. Ferris CEO und Vorsitzender der Massachusetts General Physicians Organization und Senior Vice President für Population Health am Mass General Brigham. In diesen Funktionen führte er 3.000 Ärzte und leitete eine Accountable Care Organization, die landesweit Spitzenwerte bei Qualitätskennzahlen erzielte und gleichzeitig kumulative Kosteneinsparungen von über 1 Milliarde US-Dollar für die Steuerzahler erwirtschaftete.

Als anerkannter Experte im Bereich der Gesundheits-IT und als in Harvard ausgebildeter Arzt wurde Dr. Ferris 2018 Professor für Medizin an der Harvard University. Er hat mehr als 120 Publikationen zu den Themen Qualitätsmessung, Gesundheitsinformationstechnologie und Population Health veröffentlicht und ist derzeit in beratender Funktion für die Stanford University tätig.

