Hohe Preise schrecken Lindt-Kunden kaum ab - Gewinn steigt

Die Kunden von Lindt & Sprüngli haben dem Schweizer Schokoladenhersteller trotz kräftiger Preiserhöhungen die Treue gehalten und ihm so ‌zu einem Gewinnsprung verholfen. Wegen der beispiellos hohen Kakaopreise gab das Unternehmen die Kosten ⁠mit ⁠Preisanhebungen von durchschnittlich 19 Prozent an die Verbraucher weiter, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies führte zwar zu einem Rückgang der Verkaufsmenge von 6,6 ‌Prozent, der allerdings geringer ‌als erwartet ausfiel. Dadurch kletterte der operative Gewinn (Ebit) 2025 um 9,8 Prozent auf 971 ⁠Millionen Franken, während die Erlöse organisch um ‌12,4 Prozent auf 5,92 ⁠Milliarden Franken zulegten.

Konzernchef Adalbert Lechner erklärte den Erfolg mit der Konzentration auf die Premium-Strategie. Die Konsumenten legten weltweit ‌weiterhin Wert ⁠auf Qualität. Die Aktionäre ⁠sollen nun mit einer höheren Dividende von 1800 (2024: 1500) Franken je Namensaktie, 180 (150) pro Partizipationsschein und einem neuen Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Franken belohnt werden.