Ahold Delhaize: Der unsichtbare Riese revolutioniert den täglichen Einkauf

DZ BANK · Uhr
Ahold Delhaize: Der unsichtbare Riese revolutioniert den täglichen Einkauf


Während viele Konkurrenten im Online-Lebensmittelhandel straucheln, hat Ahold Delhaize den Code geknackt und schreibt im E-Commerce mittlerweile schwarze Zahlen. Der Konzern verbindet clevere Digitalisierung nahtlos mit der Stärke beliebter lokaler Supermärkte und belohnt seine Anleger gleichzeitig mit massiven Aktienrückkäufen.

Geschäftsmodell und moderne Kundenlösungen

Ahold Delhaize ist einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler und betreibt ein breites Netzwerk aus bekannten lokalen Supermarktketten, darunter Albert Heijn in Europa sowie Stop & Shop, Giant und Food Lion in den USA. Für die Kunden bietet der Konzern heutzutage weit mehr als nur den klassischen Gang durch die Regalreihen, da das Unternehmen stark auf ein vernetztes Einkaufserlebnis setzt. Über das sogenannte Omnichannel-Modell verschmilzt der physische Einkauf nahtlos mit der digitalen Welt. Verbraucher können ihre Einkäufe bequem per Smartphone-App planen, erhalten datenbasierte, personalisierte Produktempfehlungen und können flexibel entscheiden, ob sie die Waren im Markt abholen (Click-and-Collect) oder sich bequem am selben Tag an die Haustür liefern lassen. Zudem punktet Ahold Delhaize bei den Kunden mit einem stark ausgebauten Sortiment an erschwinglichen Eigenmarken sowie einem klaren Fokus auf gesunde Ernährung und nachhaltig produzierte Lebensmittel, was besonders in Zeiten bewussten Konsums einen Nerv trifft.




 
 

Discount 40 2026/12: Basiswert Ahold Delhaize NV

DY2JHT
Quelle: DZ BANK: Geld 10.03., Brief 10.03.
36,64 EUR 36,68 EUR -- Basiswertkurs: 41,25 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Amsterdam , 10.03.
Max Rendite 9,05% Discount in % 11,08%
Abstand zum Cap in % -3,03% Max Rendite in % p.a. 11,44% p.a.
Cap 40,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



AHOLD DELHAIZE ADR
D
DAX
Koninklijke Ahold Delhaize

