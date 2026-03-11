Flugbetrieb am BER für eine halbe Stunde unterbrochen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen."

Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Eine halbe Stunde lang habe es deshalb ab 18.40 Uhr keine Starts und Landungen gegeben. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet./ah/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Air France-KLM
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES

Das könnte dich auch interessieren

gestiegene Nachfrage
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge angestern, 13:16 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa bietet zusätzliche Fernflüge an
Fluggesellschaften
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter09. März · dpa-AFX
Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News