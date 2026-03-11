Flugbetrieb am BER für eine halbe Stunde unterbrochen

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen."

Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Eine halbe Stunde lang habe es deshalb ab 18.40 Uhr keine Starts und Landungen gegeben. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet./ah/DP/mis