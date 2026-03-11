Flugbetrieb am BER für eine halbe Stunde unterbrochen
dpa-AFX · Uhr
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen."
Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Eine halbe Stunde lang habe es deshalb ab 18.40 Uhr keine Starts und Landungen gegeben. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet./ah/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
BahntechnikkonzernVossloh schließt Millionen-Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn09. März · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista