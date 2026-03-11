KORREKTUR/Ministerin Reiche: IEA gibt Rekordmenge an Ölreserven frei

(Im zweiten Absatz muss es korrekt 2,64 rpt 2,64 Millionen Tonnen heißen)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Mitglieder zur Freigabe von Ölreserven im Umfang von insgesamt 400 Millionen Barrel gebeten. Das sei die größte Freigabe in der Geschichte der Agentur, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Dies sei ein sichtbares Signal in den Markt, um hohe Risikoaufschläge und Spekulationsgewinne einzudämmen. "Wenn dem Markt Sorge genommen wird vor Knappheit, entspannen sich Preise und wir gehen definitiv von einem dämpfenden Effekt auf."

400 Millionen Barrel (je 159 Liter) entsprächen 54 Millionen Tonnen, sagte Reiche. Deutschland wolle 2,64 Millionen Tonnen freigeben, das entspreche 19,51 Millionen Barrel. Man komme der Bitte der IEA nach, erklärte sie. Deutschland stehe hinter dem wichtigsten Grundsatz der Organisation, der gegenseitigen Solidarität.

Die Energiemärkte sind durch den Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Straße von Hormus ist praktisch zum Erliegen gekommen. Deutschland selbst bezieht nur einen geringen Teil seines Öls aus dem Nahen Osten./hoe/DP/nas