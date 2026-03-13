Trading-Chance S&P 500: 82 Prozent Trefferquote

Regelmäßigkeiten, die sich als saisonale Tendenz zeigen, haben immer fundamentale Gründe. Nur oftmals kennen private Trader diese Faktoren nicht. Darum fallen ihnen zwar Anomalien saisonaler Natur auf, die sie versuchen, umzusetzen, doch sobald es einmal nicht funktioniert, wird die Flinte ins Korn geworfen. Darum ist es aus unserer Erfahrung unerlässlich, sich mit den fundamentalen Hintergründen zu befassen und diese zu kennen. Dann trifft zwar auch weiterhin nicht jeder Trade, doch wenn Sie wissen, dass es da einen starken fundamentalen Effekt gibt, werden Sie eher beim nächsten Mal einen neuerlichen Versuch unternehmen. Bei Getreiden sind solche unbekannten Effekte zum Beispiel Termine, die mit Ernteausfall-Versicherungen oder dem Festlegen der Anbauflächen für das neue Erntejahr zu tun haben. Da haben wir nun beispielsweise am 15. März einen wichtigen Termin.

Bei den Indizes, Währungen und Anleihen sind Zins-Termine (Notenbanksitzungen) die bekannten und offensichtlichen Treiber. Weniger bekannt ist der sogenannte Taxday – der Steuerstichtag. Dieser ist in den USA am 15. April 2026. In den Wochen davor strömt Kapital in den Aktienmarkt hinein. Der Effekt ebbt erst Ende April ab. Hinzu kommt zu dieser Jahreszeit auch, dass Quartalsergebnisse zahlreicher Unternehmen gemeldet werden, wodurch die Aktienmärkte gekauft werden. Und das passiert in schöner Regelmäßigkeit, wie wir sogleich zeigen.

TaxDay-Effekt

In 82% der Fälle notiert der marktbreite S&P 500 Index am 27.4. höher, als am 15.3. Dabei legt der Index im Durchschnitt um knapp 58 Punkte zu. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass der Markt im 12-Monats-Turnus durchschnittlich 9,8 Prozent hinzu gewinnt. Orientieren wir uns am 30-Jahres-Durchschnitt, so sind 58 Punkte knapp zwei Prozent. Binnen sechs Wochen absolviert der Index also gut ein Fünftel des gesamten Jahresgewinns.

Klassisch erfolgen der Einstieg zum Handelsbeginn am 15.3. und der Exit zum Handelsende am 27.4.! Fällt ein Datum auf ein Wochenende, so wird die Aktion (Ein- oder Ausstieg) zur gewohnten Zeit (Einstieg Handelsbeginn, Exit Handelsende) am unmittelbar folgenden tatsächlichen Handelstag vollzogen. Diesmal fällt der 15. März auf einen Sonntag, so dass die Position am 16.3. zum Handelsbeginn eröffnet wird.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Good to know

Der S&P 500 gilt als das wichtigste Barometer der Weltwirtschaft, obwohl er rein rechtlich nur die 500 führenden börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Seine Zusammensetzung folgt einem strengen Regelwerk: Ein Gremium entscheidet über die Aufnahme, wobei Kriterien wie Marktkapitalisierung, Liquidität und – besonders wichtig – die Profitabilität über die letzten vier Quartale erfüllt sein müssen. Dies unterscheidet ihn von vielen anderen Indizes, da er quasi einen „Qualitätsfilter“ für die US-Wirtschaft darstellt.

Historie: Vom Industrie-Index zum Tech-Giganten

Seit seiner Einführung in der heutigen Form im Jahr 1957 hat der Index einen massiven Strukturwandel durchlaufen. In den frühen Jahrzehnten dominierten Industrie-, Energie- und Eisenbahnwerte das Geschehen. Heute spiegelt die Historie des S&P 500 den Siegeszug der Digitalisierung wider: Informationstechnologie und Kommunikationsdienste machen im Jahr 2026 einen dominanten Anteil aus. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass der Index seine historische Durchschnittsrendite von etwa $10\%$ pro Jahr trotz schwerer Krisen wie der Dotcom-Blase oder der Finanzkrise von 2008 halten konnte.

Gewichtung: Die Macht der Marktkapitalisierung

Der S&P 500 ist marktkapitalisierungsgewichtet. Das bedeutet, dass Giganten wie Microsoft, Apple, Nvidia oder Amazon einen weitaus größeren Einfluss auf die Performance haben als die kleinsten Unternehmen im Index. Das führt zu einer hohen Konzentration: Die Top-10-Unternehmen machen mittlerweile oft mehr als 30 % des gesamten Indexgewichts aus. Steigen diese Schwergewichte, zieht es den gesamten Index nach oben; schwächeln sie, kann dies die positiven Entwicklungen der restlichen 490 Unternehmen überlagern.

Der S&P 500 im Weltkontext

Betrachtet man den S&P 500 im Verhältnis zu allen Aktien der Welt (oft repräsentiert durch den MSCI ACWI), wird seine enorme Dominanz deutlich:

Marktanteil: US-Unternehmen machen rund 60 % bis 65 % der weltweiten Börsenkapitalisierung aus. Der S&P 500 deckt davon wiederum etwa 80 % des US-Marktes ab.

US-Unternehmen machen rund 60 % bis 65 % der weltweiten Börsenkapitalisierung aus. Der S&P 500 deckt davon wiederum etwa 80 % des US-Marktes ab. Globaler Einfluss: Obwohl es ein US-Index ist, erwirtschaften die enthaltenen Unternehmen ca. 40 % ihrer Umsätze außerhalb der USA. Damit investiert man mit dem S&P 500 indirekt in den globalen Konsum und die weltweite Infrastruktur.

Obwohl es ein US-Index ist, erwirtschaften die enthaltenen Unternehmen ca. 40 % ihrer Umsätze außerhalb der USA. Damit investiert man mit dem S&P 500 indirekt in den globalen Konsum und die weltweite Infrastruktur. Klumpenrisiko vs. Performance: Während Kritiker die Übergewichtung der USA im Weltportfolio als Klumpenrisiko sehen, rechtfertigt die historische Performance diesen Status: In den letzten 30 Jahren haben die USA die meisten anderen Industrienationen und Schwellenländer deutlich outperformt.

Der S&P 500 ist heute weniger ein nationaler Index als vielmehr ein globales Portfolio der erfolgreichsten Konzerne der westlichen Welt. Er ist der Ankerpunkt, an dem sich jede andere Anlagestrategie messen lassen muss.

Fazit

Eines der vier Dutzend sehr lukrativer Setups aus unseren TopSeasonals Advanced steht nun also auf der Agenda. Wichtig dabei ist, dass dieser Trade (und alle anderen aus diesem Ansatz) alljährlich ganz konsequent gemäß dem Regelwerk umgesetzt wird. Wir interpretieren nicht, wie es laufen könnte, ob geopolitisch oder wirtschaftlich etwaige Störfeuer auftreten, sondern spielen über das Gesetz der großen Zahlen den Gewinnvorteil aus. Im vorigen Jahr hat der Zoll-Crash den Trade beispielsweise in den Stop-Loss getrieben. Das gehört dazu. Es war ein einzelner Ausreißer. Um an der möglichen positiven Tendenz im beschriebenen Zeitraum partizipieren zu können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 6226,30 Zählern. Bei einem aktuellen Kurs von 6672 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von 14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PJ22CR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 6900 Pkt

Unterstützungen: 6300-6400 Pkt

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN PJ22CR ISIN DE000PJ22CR8 Basispreis 6226,30 Punkte K.O.-Schwelle 6226,30 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.