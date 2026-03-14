Bitte nicht in Sneakern: Trump verteilt Schuhe ans Kabinett

WASHINGTON (dpa-AFX) - Er ist Befehlshaber der Streitkräfte, die Nummer eins im Staat - und offenbar auch verantwortlich für das Schuhwerk seiner Minister: US-Präsident Donald Trump zeigt sich gern in Brioni-Anzügen und ist für seinen Sinn für Mode und eine bestimmte Ästhetik bekannt. Wie er jetzt erzählt, lässt er an seinem Geschmack auch die Kabinettsmitglieder teilhaben.

Wenn er jemanden sehe, der jahrelang in schlechten Schuhen herumläuft, dann spreche er ihn an, sagte der 79-Jährige in einem Interview mit Fox News. "Ich sage ihnen dann: "Lass mich ein Paar für dich besorgen"". Trump bereite diese Rolle großen Spaß, sagt er, und die Ergebnisse seien überzeugend. "Alle sehen jetzt schick und ordentlich aus."

"Es ist zum Totlachen, weil jeder Angst hat, sie nicht zu tragen"

Hoch im Kurs steht bei Trump die US-Marke Florsheim, die auf den deutschen Einwanderer Sigmund Florsheim zurückgeht. Groß wurde das Schuh-Thema in den US-Medien unter anderem wegen Außenminister Marco Rubio - weil der ein Paar trägt, das ihm Beobachtern zufolge deutlich zu groß ist. Laut "Wall Street Journal" wurde auch er von Trump ausgestattet.

"Alle Jungs haben sie", zitiert die Zeitung eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses mit Blick auf die Schuhe. Eine andere wird mit den Worten zitiert: "Es ist zum Totlachen, weil jeder Angst hat, sie nicht zu tragen." Gegen Sneaker habe Trump übrigens nichts, sagte er Fox News. "Sneaker sind wundervoll. Aber ich mag es nicht, wenn meine Kabinettsmitglieder in Sneakern herumlaufen."

Dass er allen im Kabinett ein Paar von Florsheim schenke, sei aber nicht korrekt, antwortete Trump auf die Frage des Fox-Moderators. "Aber das ist ein toller Schuh."/jcf/DP/zb