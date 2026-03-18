EQS-News: Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt

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Cango Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt



18.03.2026 / 16:10 CET/CEST

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DALLAS, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), ein führender Bitcoin-Miner, der seine weltweiten Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt.

Finanzielle und operative Highlights

Der Gesamtumsatz belief sich für das Gesamtjahr auf 688,1 Millionen US-Dollar, davon entfielen 179,5 Millionen US-Dollar auf Q4. Der Umsatz aus dem Bitcoin-Mining-Geschäft belief sich im Gesamtjahr auf 675,5 Millionen US-Dollar, davon 172,4 Millionen US-Dollar in Q4. Das bereinigte EBITDA belief sich für das Gesamtjahr auf 24,5 Millionen US-Dollar, während in Q4 ein bereinigter EBITDA-Verlust von 156,3 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde.

Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 6.594,6 Bitcoins geschürft, was einem Durchschnitt von 18,07 Bitcoins pro Tag entspricht; davon wurden 1.718,3 Bitcoins in Q4 geschürft (durchschnittlich 18,68 Bitcoins pro Tag). Die durchschnittlichen Mining-Kosten ohne Maschinenabschreibungen beliefen sich für das Jahr auf 79.707 US-Dollar pro Bitcoin und in Q4 auf 84.552 US-Dollar. Die Gesamtkosten beliefen sich im Jahresverlauf auf 97.272 US-Dollar pro Bitcoin und in Q4 auf 106.251 US-Dollar. Seit seinem Markteintritt hatte das Unternehmen bis Dezember 2025 insgesamt 7.528,4 Bitcoins geschürft.

Das Unternehmen hat sein ADR-Programm beendet und ist zu einer Direktnotierung an der NYSE übergegangen, um die Transparenz zu erhöhen, seinem strategischen Fokus Rechnung zu tragen und damit möglicherweise seine Investorenbasis zu erweitern.

Paul Yu, Geschäftsführer, sagte: „Das Jahr 2025 war unser erstes Jahr als Bitcoin-Miner, das von einer schnellen Umsetzung geprägt war. Wir haben eine umfassende Umstrukturierung unserer Vermögenswerte eingeleitet und eine weltweit verteilte Mining-Präsenz aufgebaut. Zu Beginn des Jahres 2026 haben wir unsere Bilanz proaktiv gestärkt und unsere Mining-Flotte optimiert, um die Effizienz und die Kostenresilienz zu steigern. Gleichzeitig treiben wir unsere Neuausrichtung auf die Rolle eines Anbieters von KI-Infrastruktur voran. Über EcoHash nutzen wir unser Fachwissen in den Bereichen skalierbare Rechenleistung und Energienetzwerke, um flexible und kosteneffiziente Lösungen für die KI-Inferenz bereitzustellen. Da die ersten Standortumrüstungen bereits im Gange sind und das Produkt einsatzbereit ist, sind wir gut aufgestellt, um in der neuen Ära zielgerichtet und mit strategischer Disziplin vorzugehen."

Michael Zhang, Finanzvorstand, erklärte: „Im Jahr 2025 erzielte Cango durch unsere ausgebauten Bitcoin-Mining-Aktivitäten ein deutliches Umsatzwachstum. Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 452,8 Millionen US-Dollar war in erster Linie auf einmalige Umstrukturierungskosten und marktbedingte Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts zurückzuführen. Unsere Finanzstrategie konzentrierte sich auf die Stärkung der Bilanz, um die Verschuldung durch eine angepasste Bitcoin-Treasury-Politik und Liquiditätsmanagement zu reduzieren, während gleichzeitig neue Eigenkapitalzuführungen gesichert wurden, um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, um Volatilität zu bewältigen und in Bereiche mit hohem Potenzial wie KI-Infrastruktur zu investieren."

Link zum Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-unaudited-financial-results-302714552.html

E-Mail: ir@cangoonline.com

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