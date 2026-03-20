Erzeugerpreise dämpfen Inflationssorgen, Börsen bleiben zurückhaltend
Der Dax zeigt sich am Vormittag wenig verändert. Der Euro-Stoxx 50 sowie die US Indizes notieren hingegen schwächer. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Bereits am Morgen lieferte der deutsche Erzeugerpreisindex neue Impulse: Die weiter rückläufigen Produzentenpreise dämpfen Inflationssorgen und verschaffen der Geldpolitik etwas Spielraum.
Zusätzlich beobachten Investoren aufmerksam die Entwicklung am Ölmarkt. Nach dem jüngsten Preisschub sorgten politische Signale aus Israel für Hoffnung auf Entspannung.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN5MT6
|10,26
|22114,908539 Punkte
|22,44
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG52H6
|10,05
|22152,819773 Punkte
|22,75
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN5YC8
|19,68
|21165,00 Punkte
|11,47
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN5YE3
|6,21
|23705,00 Punkte
|37,97
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UN5A6H
|19,96
|25087,643242 Punkte
|11,88
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TotalEnergies SE
|Call
|UG1ZFW
|0,63
|80,00 EUR
|6,02
|16.12.2026
|TotalEnergies SE
|Call
|UG9ZDE
|1,44
|65,00 EUR
|4,36
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UN3FEX
|2,28
|24000,00 Punkte
|27,44
|17.04.2026
|Apple Inc.
|Call
|UN3KFM
|2,56
|240,00 USD
|5,41
|17.09.2026
|BP PLC
|Call
|UG7EZ3
|0,81
|520,00 GBp
|5,75
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN5NLL
|1,19
|22081,293846 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|UG8GPF
|11,57
|119,074016 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Short
|UG611R
|1,30
|24361,616979 Punkte
|-15
|Open End
|DAX®
|Short
|UN15MN
|1,06
|418,3305 USD
|-10
|Open End
|Siemens Energy
|Long
|UN4575
|9,20
|97,154471 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.03.2026; 10:45 Uhr;
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